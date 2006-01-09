۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۵۸

دبير كل مجمع خبرنگاران و نويسندگان دفاع مقدس كشور :

در انتقال ارزشهاي دفاع مقدس از كليشه پرهيز كنيم

در انتقال ارزشهاي دفاع مقدس بايد از كليشه پرهيز كنيم چرا كه خستگي و دلزدگي مخاطبان رادر پي خواهد داشت.

سعيد علاميان در حاشيه راه اندازي مجمع خبرنگاران ونويسندگان دفاع مقدس استان مركزي ، در گفتگو با  "مهر " افزود : تبيين ارزشهاي اين دوران نيازمند نوآوري و نگاه خلاق هنرمندانه است.

 
وي گفت : خبرنگاران  اين حوزه نيازمند آموزش مطالعه و فعاليت كتابخانه اي هستند تا آثار آنان نتايج مورد نظر را بدهد.

علاميان گفت : مجمع خبرنگاران دفاع مقدس بايد با برنامه‌ريزي منطقي و كارشناسي شده در مناسبت‌هاي مختلف حضوري فعال وقوي داشته باشند.

وي شناخت ادبيات كامل روز را براي خبرنگاران دفاع مقدس ضروري خواند و افزود : وظيفه و رسالت خبرنگاران دفاع مقدس در اين زمان سنگين است و آنان بايد بتوانند ناگفته هاي جنگ را به نسل كنوني منتقل كنند.

علاميان با تاكيد بر مخاطب شناسي در ارائه آثار دفاع مقدس تصريح كرد : خبرنگاران بايد با قلم‌هاي مخاطب شناس  اهميت حفظ آثار دفاع مقدس را در جامعه بيان كنند.

