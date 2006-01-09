اخبار ضد و نقيض از وضعيت جسمي نخست وزير رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كانال ده تلويزيون اسرائيل امروز به نقل ازمنابع پزشكي اعلام كرد: به نظر مي رسد شارون دست راست خود را تكان داده است كه اين امر نشانه خوب براي به هوش آوردن وي است و پزشكان معالج وي تزريق مواد بيهوش كننده را كم كرده اند تا از اين طريق او را به هوش آورند.

رون كروميرسخنگوي بيمارستان هداسا عين كارم در قدس اشغالي تاكنون اين خبر را نه تاييد و نه تكذيب كرده است .

نخست وزير 77 ساله رژيم صهيونيستي كه ازچهارشنبه شب گذشته دچار سكته مغزي شده است همچنان در وضعيت كما و بيهوشي به سر مي برد و پزشكان معالج وي قرار است درباره خارج كردن وي ازاين وضعيت رايزني كنند.

سخنگوي بيمارستان هداسا عين كريم درقدس اشغالي گفت: پزشكان معالج نخست وزير اسرائيل ازدرتلاشند تا ساعاتي ديگر شارون را از حالت بيهوشي بيرون آورند.



ياعيل بوسيم - ليوي سخنگوي بيمارستان هداسا افزود: تمام اقدامها پس از رايزني هاي پزشكان معالج شارون انجام خواهد شد .

در همين حال اوي كوهين جراح اعصاب بيمارستان سوروكور در بئر السبع واقع در جنوب سرزمين هاي اشغالي نيزدرگفتگو با روزنامه اسرائيلي هاآرتص اظهارداشت : 80 درصد بيماران سكته مغزي پس از يك ماه مي ميرند.

وي افزود : وضعيت شارون نسبت به قبل هيچ تغيير محسوسي نكرده است و همچنان حال وي با وجود وضعيت پايدارش وخيم است .

