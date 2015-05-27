به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی غروب چهارشنبه در دهمین آیین معرفی و تجلیل از پژوهش‌ها و پژوهشگران بر‌تر حوزه دین که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: بنده هیچ انتظاری برای برگزاری آیین تجلیل نداشتم چرا که معتقدم در برابر نعمت‌هایی که خداوند عطا کرده کاری انجام ندادم که شایسته تقدیر باشد.

وی با بیان اینکه تاکنوه ۴۱ جلد از آثار بنده منتشر و چاپ شده است، افزود: بخشی از این آثار به کودکان، نوجوانان و جوانان اختصاص دارد.

استاد اخلاق حوزه علمیه قم گفت: بنده از قبل پیروزی انقلاب اسلامی به فکر تألیف کتاب‌های دینی برای کودکان و نوجوانان بودم و اولین کتابی که در این زمینه نوشتم کتاب چهار جلدی آموزش دین برای مدرسه علوی تهران بود که به صورت مصور چاپ و تدریس شد.

تألیف کتاب‌های دینی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ۴ جلد کتاب برای دوره دبیرستان و ۳ کتاب برای دوره راهنمایی نوشتم که در حدود ۲۰ سال در مدارس تدریس شد.

آیت الله امینی، یکی از ویژگی‌های کتاب‌های خود را ساده و روان بودن آن‌ها برشمرد و با بیان اینکه سعی کردم تألیفاتم روان و قابل فهم برای همگان باشد، ابراز داشت: ساده نویسی به معنای فقدان مطالب علمی نیست، بلکه درج مطالب علمی در قالب الفاظ قابل فهم برای همه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین ابراز داشت: سعی کرده‌ام در کتاب‌های دینی مدارس از طرح مسائل اختلاف برانگیز خودداری کنم؛ چرا که این کتاب‌های درسی در شهر‌ها و برای اقوام مختلف تدریس می‌شد.

پرهیز از ورود به مسائل اختلافی و خرافی

وی تأکید کرد: سعی کرده‌ام تا نگارش کتاب‌های عقیدتی به همراه استدلال باشد و از ورود به مسائل اختلافی و خرافی پرهیز شود و اینکه موضوعات مطرح شده برای همگان قابل فهم و درک باشد.

آیت الله امینی افزود: در کتاب‌هایی که به موضوع امامت مرتبط می‌شود نیز سعی کرده‌ام زندگی پاک و مطهر ائمه معصومین و فضایل آن‌ها را مطرح کنم چرا که این امر بهترین راه ترویج مسئله امامت است که کتاب الگوهای فضیلت نیز در همین راستا نوشته شده است.

وی در پایان ابراز داشت: برخی از کتاب‌های بنده نیز بدون اینکه من اطلاعی داشته باشم و یا توصیه‌ای کرده باشم به یک یا چند زبان ترجمه و مورد استفاده کشورهای خارجی نیز قرار گرفته است.