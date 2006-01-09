به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در حاشيه‌ گردهمايي فرماندهان جنگ در مسجد ولي عصر(عج) در جمع خبرنگاران، درپاسخ به سئوال خرنگار"مهر" مبني بر اينكه آيا موضع گيري زود هنگام جناح ‌هاي سياسي در مورد انتخابات آتي مجلس خبرگان به ضرر كشور نخواهد بود، گفت: هيچ‌ گاه از اين گونه موضع گيري‌هاي سياسي ضربه نمي‌خوريم و طبيعتا قبل از انتخابات اين بحث‌ها وجود دارد.

وي افزود: اگر گروه‌هاي سياسي نزاكت اسلامي و سياسي را رعايت كنند به افزايش آزادي مردم كمك كرده ‌اند و اين براي ما مفيد خواهد بود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در خصوص واكنش به برخي اظهارات درباره‌ جمهوريت نظام گفت: من وارد بحث‌ هاي دو طرف نمي ‌شوم، اما پيشتازان انقلاب براي جمهوري اسلامي مبارزه كردند و هر كس جهاد كرد و شكنجه ديد همه براي تحقق جمهوري اسلامي بود.

رفسنجاني افزود: جمهوريت و اسلاميت بايد همراه هم باشند و اگر اين دو از هم جدا باشند، اهداف اوليه‌ نظام تحقق پيدا نمي ‌كند. هيچ كس نمي ‌تواند جمهوريت را از مردم بگيرد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آغاز مراكز تحقيقات هسته‌ اي از سوي ايران گفت: طبيعتا دشمنان ما مايل نيستند كه فن‌آوري هسته‌ اي داشته باشيم، اگرچه در مواضع ابتدايي خود مي‌ گويند كه حق همه را به رسميت مي‌شناسيم. آن‌ها نمي‌ خواهند ما به اين توانايي دست پيدا كنيم، ولي ما بر ادامه‌ي راهمان اصرار داريم.

وي درباره راه‌ هاي اجرايي سياست كلي اصل 544 گفت: ما آن‌چه كه بر عهده‌مان بود انجام داديم. اكنون دولت و مجلس بايد طرح‌ها خود را ارائه دهند و لازم نيست مجمع طرحي را در اين خصوص ارائه دهد.

هاشمي رفسنجاني همچنين در مورد نظارت مجمع تشخيص بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي كشور گفت: ما مراقبت مي‌كنيم كه اقدامي بر عليه سياست‌هاي كلي نظام انجام نشود. ما فقط عملكرد قوا و نيرو‌هاي مسلح را ارزيابي مي‌كنيم.