اروپا به منافع ايران در مذاكرات توجه نمي كند / بايد به ايران اجازه غني سازي درخاك خود داده شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازراديو " اكومسكو"، " رجب صفروف" رئيس مركز مطالعات ايران معاصر در روسيه ، در ميزگردي در اين راديو گفت: پيشنهاد جديد اتمي مسكو مي‌تواند به خروج مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه تروئيكا اروپا از بن بست فعلي كمك نمايد.

اين كارشناس افزود: اگر طرح جديد شامل انجام مراحلي از غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران و قسمتي نيز درخاك روسيه باشد در آن صورت ، ايران آن را بررسي خواهد كرد .

صفروف افزود: روند مذاكرات اتمي ايران و اروپا مدتي است با بحران مواجه شده چون منافع ايران در اين مذاكرات مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

وي گفت تصميم ايران براي غني‌سازي در خاك خود ، طبق محاسبات دقيق و اوضاع سياسي در آينده اتخاذ شده و اگر ايران خود به فناوري صلح آميز اتمي دسترسي نداشته باشد ، همواره به ديگر كشورها براي تامين سوخت و برنامه‌هاي اتمي وابسته خواهد بود.

صفروف خاطر نشان كرد كه ايران هم نمي داند چرا بايد براي نيروگاه هاي خود در خاك يك كشور ديگر اورانيوم غني‌سازي نمايد.

اين كارشناس ايران در روسيه در ادامه افزود: ممكن است اكنون هر قراردادي را امضاء كرد و روسيه نيز تحويل سوخت اتمي به ايران را تضمين نمايد اما براي آينده نمي‌توان پيش بيني كرد كه چه چيزي رخ مي دهد .

رئيس مركز مطالعات ايران معاصر در پايان اظهار داشت: ايران دو سال است كه اين پيشنهاد را داده و با آژانس همكاري كامل دارد و همه اطلاعات لازم در مورد سانتريفوژها را در اختيار آژانس قرار داده است.

وي همچنين دليل سخنان ضد اسراييلي رييس جمهوري ايران را، برادر ديني بودن فلسطينيان با مردم ايران دانست كه نمي‌توانند نسبت سرنوشت اين ملت بي تفاوت باشند.

"ايوان سافرانچوك" يك كارشناس ديگر سياسي روسيه در اين ميزگرد با ادعاي اينكه ايران قابل پيش بيني نيست گفت : چرا بايد روسيه با ايران در اين مورد مشاركت نمايد و مسووليت بپذيرد آيا ايران قابل پيش بيني است و يا روسيه نفوذ قابل توجه روي اين كشور دارد؟ ".

سافرانچوك ادامه داد: در آمريكا طرفداران صلح زياد هستند و تلاش مي كنند كه بوش جنگ ديگري را در منطقه آغاز نكند و بايد اين گروه را تقويت كرد.

سافرانچوك گفت: بايد شرايطي فراهم ساخت كه نظارت و كنترل آژانس بر مراكز اتمي ايران فراهم شود و به ايران اجازه داد تا در خاك خود غني سازي اورانيوم داشته باشد مشروط به آن كه در صورت تخطي ، تحريم هاي شديدي عليه اين كشور وضع شود.

"آلكساندر كاناوالوف " يكي ديگر از كارشناسان شركت كننده در اين ميزگرد بود و در اين باره گفت: در شرايط فعلي دو راه حل نظامي و سياسي براي حل مساله اتمي ايران وجود دارد كه با توجه به آمادگي ايران راحل نظامي بي‌فايده است. وي افزود بايد راههاي سياسي و همكاري ايران با آژانس انرژي اتمي را تقويت كرد.