  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۰۷

استاندار قم در جلسه شوراي اداري اين استان:

پيگيري مصوبات هيأت دولت مهم‌تر از خود مصوبات است// دولت در حد توان مالي عنايت ويژه اي به قم داشته است

پيگيري مصوبات هيأت دولت مهم‌تر از خود مصوبات است// دولت در حد توان مالي عنايت ويژه اي به قم داشته است

محتاج استاندار قم از مديران استان خواست مجدانه مصوبات هيأت دولت را پيگيري كنند و گفت: پيگيري مصوبات توسط مديران مهم‌ تر از خود مصوبات است.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، عباس محتاج كه در جلسه شوراي اداري اين استان سخن مي گفت، افزود : تحقق مصوبات كاري بسيار وقت ‌گير است كه بايد مديران با پيگيري به موقع تمام مصوبات را عملي كنند.

استاندار قم با اشاره به موضوع رفع انتظارات مديران استان از سفر رييس جمهور و هيأت دولت به استان قم گفت : فاصلة بين انتظارات مديران استان و واقعيت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود هيأت دولت متفاوت است، اما ما مي‌خواهيم مشكلات مردم را حل كنيم.

محتاج با بيان اين كه رييس جمهور و هيأت دولت در حد توان مالي خود براي برطرف كردن مشكلات استان عنايت ويژه ‌اي به قم داشته‌اند، خدمت رساني به مناطق محروم استان را از مهم‌ترين اولويت‌هاي استان عنوان كرد و گفت: در اولويت، خدمت‌ رساني به مناطق محروم در دستور كار شوراي اداري استان قرار گرفته ‌است تا اين مناطق نيز محروميت‌ زدايي شوند.

کد مطلب 276248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها