به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، عباس محتاج كه در جلسه شوراي اداري اين استان سخن مي گفت، افزود : تحقق مصوبات كاري بسيار وقت ‌گير است كه بايد مديران با پيگيري به موقع تمام مصوبات را عملي كنند.

استاندار قم با اشاره به موضوع رفع انتظارات مديران استان از سفر رييس جمهور و هيأت دولت به استان قم گفت : فاصلة بين انتظارات مديران استان و واقعيت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود هيأت دولت متفاوت است، اما ما مي‌خواهيم مشكلات مردم را حل كنيم.

محتاج با بيان اين كه رييس جمهور و هيأت دولت در حد توان مالي خود براي برطرف كردن مشكلات استان عنايت ويژه ‌اي به قم داشته‌اند، خدمت رساني به مناطق محروم استان را از مهم‌ترين اولويت‌هاي استان عنوان كرد و گفت: در اولويت، خدمت‌ رساني به مناطق محروم در دستور كار شوراي اداري استان قرار گرفته ‌است تا اين مناطق نيز محروميت‌ زدايي شوند.