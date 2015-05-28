همایش نمایندگان رسانه های دیجیتال کشور در انزلی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، در این همایش که ۹ و ۱۰ خرداد ۹۴ برگزار می شود، علاوه بر معاون وزیر، معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و همچنین مدیر شبکه ملی فرهنگ نیز حضور خواهند داشت.

همچنین برنامه های مختلفی از جمله نشست مدیران مجتمع های دیجیتال و رابطین، جلسه با سرپرست گروه صیانت و بازرسی و نشر دیجیتال و معرفی سرویس های ویژه سال ۹۴ به اجرا در خواهد آمد.

آیین افتتاحیه این برنامه که با تقدیر از رابطین و مدیران فعال کشور همراه خواهد بود از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر شنبه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرانزلی برگزار خواهد شد.