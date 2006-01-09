رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس شهادت جمعي از فرماندهان سپاه را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سردار باقرزاده گفت: حادثه غم انگيز سقوط هواپيماي فالكون و شهادت جمعي از فرماندهان با كفايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دوران دفاع مقدس را ضايعه اي درناك خواند و شهادت همرزمان شهداي بزرگواري همچون شهيد باكري، زين الدين، خرازي و همت را به پيشگاه مقدس امام عصر (ارواحنا له الفدا) و نايب بر حقشان مقام معظم رهبري و فرمانده كل سپاه و ديگر همرزمانشان تبريك و تسليت گفت.

سردار باقر زاده براي بازماندگان اين حادثه آرزوي صبر كرد و از درگاه الهي براي شهدا علو درجات را از خواستار شد.