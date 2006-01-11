فلسفه قرباني كردن در كتب مختلف به تفصيل بيان شده است و آن دستور خداوند در خصوص آزمايش حضرت ابراهيم ع به وسيله قرباني نمودن فرزند بزرگوارشان حضرت اسماعيل بوده است . در اين ميان پس از چندي كلنجار رفتن ابراهيم با خود و گفتاري چند با اسماعيل ، اسماعيل و ابراهيم هر دو بر حكم الهي گردن مي نهند و عاشقانه پذيراي آن مي شوند اما به هنگام انجام قرباني اسماعيل خداوند كه او را سربلند در امتحان مي يابد، قوچي را براي انجام ذبح به نزد ابراهيم ع مي فرستد. اين ايثار و عشق پيامبر به انجام فرمان الهي، فريضه اي براي حجاج مي گردد تا در اين روز قرباني كنند و از اين طريق ايتام و فقرا را اطام نمايند .



عيد قربان عيد از خود گذشتن ، عيدي كه انسان خواستار آن است كه بهترين و محبوبترين و شيرينترين هستي خود را تقديم حضور سبزپروردگار جهان نمايد و ندا دردهد اي محبوبترين محبوبها من با همه وجود با همه سجود با همه عشق و اخلاص به حضور تو مي آيم و قرباني مي كنم آنچه را كه لايق تو باشد ولي مي دانم كه در برابر عظمت توهيچ نيست و تو با همه احسان و محبتي كه داري آن را مي پذيري .

دراين روز همچنين مستحب است كه نماز عيد قربان اقامه گردد...



" اللهم اهل الكبرياء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوى و المغفرة اسئلك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى الله عليه و آله ذ خرا و شرفا و كرامة و مزيدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تد خلنى فى كل خير اد خلت فيه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم اللهم انى اسئلك خير ما سئلك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون".







كعبه در 600 كيلومتري مكاني قرار دارد كه جبرئيل بر پدر انسانها ( حضرت آدم "ع" ) نازل شد و امروزه نيز نشانه هايي از نزول اين فرشته بر آدم وجود دارد. در قرآن آيه 96 سوره آل عمران آمده است : " اولين خانه اي كه براي عبادت مردم بنا شده همان خانه "مكه " است كه در آن بركت و هدايت براي همه جهانيان است." كعبه داراي اركاني است. ركن" حجرالاسود"، ركن " عراقي" ، ركن " يماني"و ركن " شامي " . ركن يماني و ركن حجرالاسود از مهمترين اركان كعبه به شمار مي روند و احاديث زيادي در زمينه ثواب زيارت اين دو ركن نقل شده است .