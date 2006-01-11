  1. هنر
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

عيد از خود گذشتن

عيد از خود گذشتن

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : همه ساله چنين روزي به عنوان عيد سعيد قربان از سوي مسلمانان جهان گرامي داشته مي شود ، عيدي كه حجاج بيت الله الحرام پس از انجام اعمال مربوط به تمتع ، خود را عاري از هر گونه گناه و پلشتي ديده و به ميمنت اين پاكيزگي روح ، روز عيد را با قرباني كردن به جشن و سرور مي نشينند .

فلسفه قرباني كردن در كتب مختلف به تفصيل بيان شده است و آن دستور خداوند در خصوص آزمايش حضرت ابراهيم ع به وسيله قرباني نمودن فرزند بزرگوارشان حضرت اسماعيل بوده است . در اين ميان پس از چندي كلنجار رفتن ابراهيم با خود و گفتاري چند با اسماعيل ، اسماعيل و ابراهيم هر دو بر حكم الهي گردن مي نهند و عاشقانه پذيراي آن مي شوند  اما به هنگام انجام قرباني اسماعيل خداوند كه او را سربلند در امتحان مي يابد، قوچي را براي انجام ذبح به نزد ابراهيم ع مي فرستد. اين ايثار و عشق پيامبر به انجام فرمان الهي، فريضه اي براي حجاج مي گردد تا در اين روز قرباني كنند و از اين طريق ايتام و فقرا را اطام نمايند .
 
عيد قربان عيد از خود گذشتن ، عيدي كه انسان خواستار آن است كه   بهترين و محبوبترين و شيرينترين هستي خود را تقديم حضور سبزپروردگار جهان نمايد  و ندا دردهد  اي محبوبترين محبوبها من با همه  وجود با همه  سجود با همه  عشق و اخلاص به حضور تو مي آيم و قرباني مي كنم آنچه را كه لايق تو باشد ولي مي دانم كه در برابر عظمت توهيچ  نيست و تو با همه  احسان و محبتي كه داري آن را  مي پذيري  .
دراين روز همچنين مستحب است كه نماز عيد قربان اقامه گردد...

 " اللهم اهل الكبرياء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوى و المغفرة اسئلك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى الله عليه و آله ذ خرا و شرفا و كرامة و مزيدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تد خلنى فى كل خير اد خلت فيه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم اللهم انى اسئلك خير ما سئلك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون".


 كعبه در 600 كيلومتري مكاني قرار دارد كه جبرئيل بر پدر انسانها ( حضرت آدم "ع" ) نازل شد و امروزه نيز نشانه هايي از نزول اين فرشته بر آدم  وجود دارد.در قرآن آيه 96 سوره آل عمران آمده است  : " اولين خانه اي كه براي عبادت مردم بنا شده همان خانه "مكه " است كه در آن بركت و هدايت براي همه جهانيان است."كعبه داراي اركاني است. ركن" حجرالاسود"، ركن " عراقي" ، ركن " يماني"و ركن " شامي " .ركن يماني و ركن حجرالاسود از مهمترين اركان كعبه به شمار مي روند و احاديث زيادي در زمينه ثواب زيارت اين دو ركن نقل شده است .

کد مطلب 276251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها