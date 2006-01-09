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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۳۳

پيرامون سومين دوره بازيهاي غرب آسيا؛

مسئولان كميته المپيك فردا به رئيس سازمان تربيت بدني گزارش مي دهند

مسئولان كميته المپيك فردا به رئيس سازمان تربيت بدني گزارش مي دهند

نشست مشترك مسئولان كميته ملي المپيك با رئيس سازمان تربيت بدني فردادرمحل اين سازمان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين جلسه كه بعد از ظهر فردا درمحل سازمان تربيت بدني برگزارخواهد شد ، دكتر رضا قراخانلو و علي كفاشيان رئيس و دبيركل كميته ملي المپيك گزارشي از حضورتيم هاي اعزامي كشورمان به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا در قطر را ارائه خواهند كرد .
در اين جلسه همچنين مسئولان كميته ملي المپيك برنامه ها و فعاليت هاي خود را پيرامون حضور قدرتمند در بازيهاي آسيايي 2006 قطر را ارائه خواهند كرد .

قراراست در اين جلسه سياست هاي كلي ورزش كشور در خصوص اعزام تيم ها و رشته هاي ورزشي به پانزدهمين دوره بازيهاي غرب آسيا كه آذرماه سال آينده به ميزباني دوحه قطربرگزارخواهد شد، از سوي رئيس سازمان تربيت بدني تدوين شود .
اعلام برنامه هاي فدراسيونها ، گزارشي ازوضعيت آماده سازي و تداركات تيم ها ، اعتبارات مورد نياز، اردوهاي آماده سازي ، استخدام مربيان خارجي و ... ازجمله مباحث مهمي است كه قراراست درجلسه فردا مورد بحث و تبادل نظرمسئولان كميته المپيك و رئيس سازمان تربيت بدني قرارگيرد.

کد مطلب 276252

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