مسئولان كميته المپيك فردا به رئيس سازمان تربيت بدني گزارش مي دهند

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين جلسه كه بعد از ظهر فردا درمحل سازمان تربيت بدني برگزارخواهد شد ، دكتر رضا قراخانلو و علي كفاشيان رئيس و دبيركل كميته ملي المپيك گزارشي از حضورتيم هاي اعزامي كشورمان به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا در قطر را ارائه خواهند كرد .

در اين جلسه همچنين مسئولان كميته ملي المپيك برنامه ها و فعاليت هاي خود را پيرامون حضور قدرتمند در بازيهاي آسيايي 2006 قطر را ارائه خواهند كرد .

قراراست در اين جلسه سياست هاي كلي ورزش كشور در خصوص اعزام تيم ها و رشته هاي ورزشي به پانزدهمين دوره بازيهاي غرب آسيا كه آذرماه سال آينده به ميزباني دوحه قطربرگزارخواهد شد، از سوي رئيس سازمان تربيت بدني تدوين شود .

اعلام برنامه هاي فدراسيونها ، گزارشي ازوضعيت آماده سازي و تداركات تيم ها ، اعتبارات مورد نياز، اردوهاي آماده سازي ، استخدام مربيان خارجي و ... ازجمله مباحث مهمي است كه قراراست درجلسه فردا مورد بحث و تبادل نظرمسئولان كميته المپيك و رئيس سازمان تربيت بدني قرارگيرد.