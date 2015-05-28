نظام اسلامی خانه امید مسلمانان است/سربازان آماده دفاع از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه سردار سرتیپ محمد جواد زاده کمند در مراسم تجدید میثاق سربازان نمونه نیروهای مسلح با آرمان های بلند بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز بار دیگر در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضور پیدا کرده ایم تا با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کنیم.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز فرماندهان و مسوولان و سربازان ستاد نیروهای مسلح بار دیگر اعلام کردند که برای تحقق و حفاظت از راه امام راحل ایستادگی خواهند کرد.

وی با برشمردن ویژگی های امام خمینی(ره) ادامه داد: امام خمینی(ره) با تکیه بر خداوند و رهبری عالمانه توانستند ملت ایران را از ستم و ظلم نجات داده و زمینه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را رقم بزنند.

این مسئول اضافه کرد: امروز اندیشه های امام راحل نظیر ظلم ستیزی نه تنها در میان ملت ایران بلکه در میان تمام ملت های جهان گسترش پیدا کرده است و به همین خاطر نظام اسلامی خانه امید همه مسلمانان است.

سردار زاده کمند گسترش تفکر انقلاب اسلامی را مدیون اندیشه های امام راحل دانست و گفت: امروز تفکر انقلاب اسلامی در جهان گسترش پیدا کرده است و این امر مدیون اندیشه و تفکر امام راحل است.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر این نکته که سربازان این مرز و بوم آماده دفاع از کشور و مقابله با متجاوزان هستند یادآور شد: سربازان این کشور با تکیه بر حضرت علی اکبر(ع) برای دفاع از کشور آماده هستند و در عرصه های مختلف در مسیر رشد و ترقی گام بر می دارند.

صبح امروز سربازان نمونه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور در حرم مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران با آرمان های بلند امام راحل تجدید میثاق کردند.

در این مراسم که سردار محمد جواد زاده کمند جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، سربازان نمونه نیروهای مسلح بر پاسداری از ارزش های شهدا و امام شهیدان تأکید کردند.