امروز در تاريخ

ولادت امام علي النقي الهادي (ع) :





حضرت امام على النقى، ملقّب به هادى، فرزند امام جواد ع در 15 ذىحجّه سال 212 هجرى در مدينه به دنيا آمد. نام مادر بزرگوارشان ، سمانه، معروف به سيّده است.حضرت امام هادي (ع ) داراي قامتي نه بلند و نه كوتاه بود . گونه هايشان اندكي برآمده و سرخ و سفيد بود . چشمانشان فراخ و ابروانشان گشاده بود . امام هادي (ع ) بذل و بخشش بسيار مي كرد و داراي اعلي صفات انساني بود . امام هادى (ع ) پس از شهادت پدر بزرگوارشان در محيط پر از خفقان و وحشتى كه متوكل عباسى به وجود آورده بود ، زندگي مي كرد . شيوه خليفه بر اين بود كه با حمله به ياران امام( ع ) و مرعوب ساختن شيعيان ، امام را از آنان دور سازد و به همين دليل دستور داد تا آن بزرگوار را به سامرا آوردند. هدف متوكل از احضار امام (ع ) به سامرا نزد خود و يارانش، محو كردن ايشان در حاشيه دربار خلافت بود تا آن حضرت را زير نظر گيرد. سياست هاي ستمگرانه خليفه عليه امام( ع ) تا جايى پيش رفت كه متوكل در پايان حكومت خود، به علت سعايت ها و خبرچينى ها بر ضد امام (ع ) ، ايشان را زندانى كرد. در واقع يكى از نگرانى هاى فرمانروايان عباسى در آن روزگار ، شورش علويان بود، كه عباسيان در برابر آن موضعى قاطعانه مي گرفتند تا پيش از رشد و گسترش، آن را عقيم كنند وبقاياى آن را تعقيب نموده و از بين ببرند.در آن هنگام، دولت عباسيان به علت سياست ظالمانه خود، دچار ناتوانى و گسيختگى شده بود و از اندك جنبش علويان به هراس مي افتاد. از اين روى، مقابل آنان روشى خشن پيش مي گرفتند .شايد به همين دليل بود كه اين حكومت جائر امام ع و يارانشان را در مضيقه و سختي قرار داده بودند. اما امام (ع ) با كوشش خستگي ناپذير و فراوان، پايگاه هاى مردمى خود را تا سر حدّ امكان تقويت مي كرد تا در برابر مشكلات، نيرويى پايدار به دست آورد وهمواره آماده باشد.آن حضرت پس از شهادت پدر، بيش از بيست سال در مدينه باقى ماند.مردم به او علاقه فراوان نشان مي دادند و به دورش گرد مي آمدند و علما و دانش طلبان در محضر ايشان جمع مي شدند.آن حضرت همچنين دردوران عمر پر بركتشان مبارزه شاياني با غاليان انجام دادند . در واقع امامان شيعه از دو دسته در رنج بودند . نخست جاعلان حديث و دوم غاليان . آن حضرت سرانجام در سوم رجب المرجب سال 254 در 42 سالگى در شهر «سامرا» بر اثر زهرى كه به دسيسه معتزّ، خليفه عباسى، توسط معتمد عباسى، به آن حضرت خوراندند به شهادت رسيدند . امام هادي (ع ) شاگردان بر جسته اي را تربيت كردند كه جهان اسلام و تشيع همواره به وجود ذي جود آنان خواهد باليد . چهره هايي چون " علي بن جعفرميناوي " و " ابن سكيت " كه متوكل نخستين را به زندان افكند و دومي را شهيد كرد . حضرت عبدالعظيم حسني ديگر يارامام هادي ع است . منقول از شيخ عباس قمي در منتهي الآمال : " نسب شريفش به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام منتهي مي شود ... " ايشان از محدثين بزرگ روزگار خويش بود و از اصحاب و ياران حضرت جواد (ع ) وحضرت امام هادي (ع ) . صاحب بن عباد رساله اي مختصر در شرح حال آن جناب نگاشته است .





آغازحكومت بلاش ساساني :



در چنين روزي درسال 483 ميلادي حكومت بلاش پادشاه ساساني آغاز شد . بلاش پس از فيروز بر تخت پادشاهي نشست .

سلطنت او تا سال 478 ميلادي ادامه يافت. از اقدامات او مي توان به صلح با قوم هياطله اشاره كرد . پيش از او فيروز اول به نزد هياطله رفت و با كمك آنان به پادشاهي رسيد اما پس از به سلطنت رسيدن ، با آنان وارد جنگ شد . پس از بلاش قباد بر تخت سلطنت نشست . قباد از خوشنوازخان هياطله ياري گرفت و به ايران لشكر كشيد تا بلاش را از حكومت خلع كند اما بلاش قبل از جنگ در گذشت و قباد بدون در گيري به قدرت رسيد .

فرار شاه معدوم :





درچنين روزي در سال 1357 ه ش محمد رضا پهلوي پس از آن كه تمام راه ها را براي ادامه حضورخود دركشوربسته ديد، به بهانه استراحت فراررا برقرارترجيح داد . وي به همراه فرح ديبا، همسر، سه فرزند ازچهارفرزندش (وليعهد ازچندين ماه پيش در ايالات متحده آمريكا مشغول به تحصيل بود ) ، مادرهمسرش وبرخي ازمقامات ارتش به فرودگاه رفتند. صاحب منصبان ارشد ارتش ، اعضاي شوراي سلطنت وبختيار نخست وزيربراي بدرقه شاه مخلوع درفرودگاه حضوريافتند. سرانجام پس ازمدت كوتاهي هواپيماي نيروي هوايي عازم مصر شد . با اعلام چنين خبري از راديو تهران جشن هاي عمومي سراسر كشور را فراگرفت . مردم مسلمان ايران بدون هيچ واهمه اي از نيروهاي امنيتي و ارتش به خيابانها ريختند . در همين حال هزاران نفر در نقاط مختلف كشور اجتماع كرده و مجسمه هاي شاه را سرنگون كردند . رانندگان با روشن كردن چراغ اتومبيل هاي خود ومردم با پخش نقل وشيريني شادي خود را به اوج رساندند. پس از خروج شاه از كشورمردم ازطريق سازماندهي مساجد برقراري امنيت در تهران را در بيشتر نقاط به عهده گرفتند و عملا ارتش از امور امنيتي خارج گرديد . البته آنچه گفتني است اين است كه بدنه نيروهاي مسلح مانند هموطنان خود ازخروج فرعون شاد بودند . مردم نيز با شعار "ارتش برادر ماست ، خميني رهبر ماست " پذيراي خيل سربازان و ارتشيان انقلا بي شدند . فرماندهان ارشد ارتش در تهران از خبر فروپاشي گسترش يابنده ارتش شاه نگران شده بودند . در استان خوزستان فرماندهان به نيروهاي تحت امرخود دستور دادند كه بر روي تظاهر كنندگاني كه با فرار شاه اظهار خوشحالي مي كردند آتش بگشايند . گفته مي شود در اين روز در اهواز بيست نفر كشته شدند . در حالي كه بختيار ووابستگان درباردرحال فرپاشي تاكيد داشتند كه اين سفري موقتي براي شاه خواهد بود اما تمامي مردم يقين داشتند كه شاه ديگر هرگز به كشور باز نخواهد گشت زيرا آنان به اقتدار ايماني و انقلابي خود تحت زعامت حضرت امام خميني اعتقاد راسخ داشتند.

امام خميني ره در همين روز در پيام مهمي خواستار حفظ نظم از سوي آحاد مردم در كشور شد ند . متن پيام به شرح زير است : خ دمت عموم ملت شريف و شجاع ايران اعلي الله كلماتهم وفقهم الله تعالي

فرار محمد رضا پهلوي را كه طليعه پيروزي ملت و سرلوحه سعادت و دست يافتن به آزادي و استقلال است به شما ملت فداكار تبريك عرض مي كنم. شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملتهاي جهان ثابت كرديد كه با فداكاري و استقامت، مي توان بر مشكلات هرچه باشد غلبه كرد و به مقصد هرچه دشوار باشد رسيد. گرچه اين ستمگر با دست آغشته به خون جوانان ما و جيب انباشته از ذخاير ملت، از دست ما گريخت ولي به خواست خداوند متعال بزودي به محاكمه كشيده خواهد شد و انتقام مستضعفين از او گرفته خواهد شد و لكن قطع دست ستمكار از ادامه ظلم به دست ستمديدگان فوري است. او رفت و به هم پيمان خود اسرائيل دشمن سرسخت اسلام و مسلمين پيوست و جرايم و آشفتگيهايي را برجا گذاشت كه ترميم آن جز به تائيد خداوند متعال و همت همه طبقات ملت و فداكاري اقشار كاردان و روشنفكر ميسر نخواهد شد. اكنون در اين طلوع فجر سعادت و پيروزي توجه عموم را به مطالبي جلب مي كنم: 1- بر جوانان غيور در سراسر كشور لازم است براي حفظ نظم با آن دسته از قواي انتظامي كه اكنون به آغوش ملت باز گشته اند، با تمام نيرو همكاري كنند و با كمال قدرت و جديت نگذارند كه بدخواهان و منحرفين آشوب و ناامني ايجاد نمايند. 2- به تظاهرات و شعارهاي پرشور عليه رژيم سلطنتي و دولت غاصب ادامه دهند و اگر منحرفين و مخالفين اسلام بخواهند اخلالي به وجود آورند و نظم را به هم زنند از آنان جدا جلوگيري كنند. بايد ملت بداند كه هر انحرافي و هر شعاري كه مخالف مسير ملت است به دست عمال شاه منفور و عمال اجانب تحقق مي يابد. من از جميع اشخاص كه انحراف داشته اند و يا گرايش به بعضي مكتبهاي انحرافي داشته اند، تقاضا دارم كه به آغوش اسلام كه ضامن سعادت آنان است برگردند، كه ما آنان را برادرانه مي پذيريم. در اين موقع حساس كه كشور جنگ زده ما بيش از هر زماني به اتحاد و اتفاق احتياج دارد، بايد سعي شود كه از هر اختلالي احتراز شود. 3- دولت موقت براي تهيه مقدمات انتخابات مجلس موسسان بزودي معرفي مي شود و به كار مشغول خواهد شد. وزارتخانه ها موظفند كه آنان را پذيرفته و با آنان صميمانه همكاري كنند. اين جانب به صلاح وزراي غيرقانوني مي دانم كه بر كناري خود را اعلام كنند و خود را در مسير ملت قرار دهند. 4- به جميع نيروهاي انتظامي و زميني و هوايي و دريايي و صاحب منصبان و افسران و درجه داران ارتش و ژاندارمري و غيرآنان توصيه مي كنم كه دست از حمايت محمدرضا پهلوي كه مخلوع است و به كشور برنمي گردد و در خارج نيز با نفرت مردم مواجه است بردارند و به ملت بپيوندند، كه صلاح دنيا و دين آنان در آن است. اين جانب از همه طبقات، ‌خصوصاً حضرات علماي اعلام، در اين موقع حساس تشكر مي كنم و سلامت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم و وحدت كلمه را هميشه خصوصا تا برانداختن رژيم شاهنشاهي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي اميدوارم. والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته روح الله الموسوي الخميني



تاييد دولت بختيار از سوي مجلس :

در چنين روزي در سال 1357 ه ش مجلس شوراي ملي دولت شاپور بختيار را با 149 راي موافق در برابر 34 راي مخالف و 13 راي ممتنع تاييد كرد . بختيار آخرين تير شاه وآمريكا بود كه در تاريكي به سوي انقلاب رها شد اما به صخره سخت مقاومت ايماني مردم برخورد كرد و مچاله شد .



نخستين پيشنهاد براي بازگشت امام خميني ( ره) به وطن :





درچنين روزي درسال 1357 ه ش مردم وگروههاي مختلف اسلامي خواستاربازگشت امام خميني (ره) به وطن شدند . اما ديپلمات هاي سفارتخانه هاي كشورهاي فرانسه و ايالات متحده آمريكا معتقد بودند كه قبل از مذاكره با ارتش و فراهم آوردن ترتيبات لازم دراين زمينه اقدامي درجهت بازگشت امام خميني به كشوربه عمل نيايد . درهمين زمينه بختيار، سيد جلال تهراني رييس شوراي سلطنت را براي مذاكره با امام خميني روانه پاريس كرد . رهبردورانديش انقلاب اعلام كرد وي را درصورتي مي پذيرد كه ازشوراي سلطنت استعفا دهد. سيد جلال تهراني ضمن انتشارمتن استعفاي خود ازشوراي سلطنت به حضورامام ، بدون سمت رسمي رسيد.



الغاي قرار داد 1907 :

در چنين روزي در سال 1918ميلادي لنين رهبر انقلاب بلشويكي شوروي لغو قرار داد 1907 ميلادي را اعلام كرد . اين قرار داد كه سي و يكم اوت 1907 ( نهم شريور ) ميان ايران و روسيه منعقد شده بود ايران را به دو منطقه تحت نفوذ انگلستان و روسيه تبديل مي كرد . اين قرار داد ميان دولتين روس و انگليس و در منطقه پترز بورگ به امضا رسيد . در همان روز بود كه امين السلطان نخست وزير خائن به كشور به دست عباس آقا صراف آذربايجاني اعدام انقلابي شد .



بركناري رشيد الدين فضل الله همداني :

در چنين روزي در سال 717 ه ق ( 1317 ميلادي ) ، رشيد الدين فضل الله همداني وزير ابوسعيد بهادر ايلخان مغول از وزارت وي بركنار شد . ابوسعيد بعدها وي را به قتل رساند . خواجه رشيد الدين فضل الله همداني از مفاخر علمي ايران در سال 645 ه ق به دنيا آمد . او در دوران سلطنت سلطان محمود ( غازان ) و محمد خدا بنده ( الجايتو ) مقام صدارت داشت اما در اوايل سلطنت سلطان ابوسعيد بهادرخان بر اثر سعايت بدخواهان ازمقام صدارت خلع و سرانجام در شهر تبريزبه قتل رسيد . جامع التواريخ ، درباره تاريخ ايلخانان و انساب قبايل مغول ، الاحياء و الآثار ، توحيدات ، مفتاح التفاسير و مكاتبات رشيدي از جمله معروف ترين آثار اوست .



در گذشت مرتضي عبدالرسولي :

درچنين روزي در سال 1373هجري شمسي مرتضي عبدالرسولي استاد دانشگاه و خوشنويس بزرگ ايراني در گذشت . از او آثار زيبايي در كتابت اشعار شاعران ايراني به جاي مانده است .



آغاز حمله به عراق :





درچنين روزي درسال1991ميلادي ، بر اساس مصوبه سازمان ملل عمليات طوفان صحرا عليه كشورعراق آغازشد .كاخ سفيد آغاز جنگ را اعلام كرد و به دنبال آن نيز انگليس به آمريكا پيوست . در اين نبرد همچنين چندين كشور اروپايي ديگر نيز به آمريكا پيوستند و در نهايت نيروهاي چند مليتي با بمباران چندين روزه مناطق مختلف عراق اعم از مسكوني و غير مسكوني رژيم صدام حسين را مجبور به عقب نشيني از كويت كردند . برخي تحليلگران امور بين المللي بر اين عقيده اند كه نظريه هاي متفكران بزرگي چون "فرانسيس فوكوياما" ، " الوين تافلر" و "ساموئل هانتينگتون" و ارايه تئوري هاي « پايان تاريخ » ، « موج سوم » و « برخورد تمدن ها » همگي به نوعي انديشه سياسي و نوع نگرش طراحان جنگ هاي چند مليتي در دهه اخير بوده اند . اساس همين تئوري ها و الگوها بود كه كابينه بوش پدر را در تعيين راهبرد جديد منطقه اي در حوزه خاورميانه ، آسياي ميانه و قفقاز و شكل دهي دموكراسي هاي موزاييكي در اين منطقه و نهايتا آغاز تغيير نقشه منطقه تشويق كرد . تحليلگران سياسي براين باورند كه بوش پدر خود ابتدا صدام حسين را به اشغال كويت ترغيب ساخت آنگاه با بهانه جستن چنين امري اقدام به لشكر كشي عظيم به اين منطقه نمود . وي در واقع با اين حمله گسترده خواستار تحكيم نوع نگاه هژمونيك خود در تغيير ساختار منطقه اي شده بود . اين جنگ به جنگ نفت معروف است زيرا آمريكادنبال بهانه اي جهت حضور رسمي در منطقه نفت خيز خليج فارس بود و رژيم صدام حسين اين بهانه را به دست آمريكا داد. به همين علت گفته مي شود كه صدام حسين بهترين كمك ها را براي تامين منافع نا مشروع آمريكا در خاورميانه به ويژه در خليج فارس به اين كشور كرده است .



فيليپ دوم ؛ پادشاه اسپانيا :

در چنين روزي در سال 1556 ميلادي امپراطور كارل پسرش فيليپ دوم را به عنوان پادشاه اسپانيا معرفي كرد .



امضاي معاهده وست مينستر :

در چنين روزي در سال 1756 ميلادي انگلستان و پروس معاهده وست مينستر را به منظور تحكيم صلح ميان خود و همچنين شناسايي حدود و مرزهاي دو كشور ، امضا كردند .



قرارداد دايمي :

در چنين روزي در سال 1804 قرارداد دايمي بين روسيه و بريتانيا به امضا رسيد . بر اساس اين قرارداد ،انگلستان و روسيه با يكديگر پيمان اتحاد نظامي در برابر حمله هر كشورديگري منعقد ساختند .



اشغال اوترخت هلند :

در چنين روزي در سال 1795 ميلادي ارتش فرانسه تحت فرماندهي پيچگرو منطقه اوترخت هلند را به اشغال خود در آورد.



خروج نازي ها از ورشو :

در چنين روزي در سال 1945ارتش شوروي ، نيروهاي آلماني را از شهر ورشو پايتخت لهستان خارج كرد . اين امر موفقيت جديد جبهه متفقين تلقي مي شد .



نبرد بودا پست :

در چنين روزي در سال 1945 و در ميانه جنگ جهاني دوم نبرد بوداپست از سوي ارتش آلمان نازي آغاز شد . اين حمله در جبهه شرقي آلمان انجام مي شد و طي آن آلماني ها قصد داشتند نيروهاي شوروي را به عقب برانند . اما ارتش شوروي كه پيشتر ورشو را به تصرف خود در آورده بود با استفاده از خستگي و نا اميدي سربازان آلماني ، در نهايت آلماني هارا در سيزدهم فوريه در اين نبرد نيز شكست داد .



ساخت بمب يكصد مگاتني :

در چنين روزي در سال 1963 ميلادي خروشچف رهبر حزب كمونيست شوروي از ساخت بمب اتمي يكصد مگاتني در اين كشور خبر داد . به نظر مي رسد اعلام چنين خبري در دوران جنگ سرد ، نوعي حركت تبليغاتي از سوي شوروي سابق به شمار مي آمد .



تاجگذاري ايوان مخوف :

در چنين روزي در سال 1547 ميلادي ايوان مخوف به عنوان تزار روسيه تاجگذاري كرد .



عليه كاتوليسم :

درچنين روزي در سال 1581 ميلادي پارلمان انگلستان قوانيني را عليه مذهب كاتوليك در اين كشور وضع كرد .



دوك نورفلوك متهم به خيانت :

درچنين روزي در سال 1572 ميلادي دوك نورفلوك زماني كه مشغول طرح نقشه ريدولفي براي زنده كردن كاتوليسم در انگلستان بود ، به خيانت متهم شد. وي دوم ژوئن همان سال اعدام شد .



گشايش موزه بريتانيا :

درچنين روزي در سال 1759 ميلادي موزه بريتانيا براي عموم مردم باز شد .



نبرد كورونا :

در چنين روزي در سال 1809 ميلادي و در جنگ پنين سولار ، ارتش بريتانيا فرانسوي ها را در نبرد كورنا شكست داد .



قرار داد آنگلو ژرمن :

در چنين روزي در سال 1900 ميلادي سناي آمريكا با قرارداد آنگلو ژرمن كه در سال 1899 ميلادي منعقد شده بود ، موافقت كرد . در اين قرار داد بريتانيا حقوق جزاير ساموا را به رسميت مي شناخت .



هجدهمين اصلاح قانون اساسي آمريكا :

درچنين روزي در سال 1919 ميلادي قانون اساسي ايالات متحده آمريكا براي هجدهمين بار اصلاح شد . اين قانون فروش يا انتقال نوشيدني هاي الكلي را منع مي كرد .



تروتسكي ؛ عزل از قدرت :

درچنين روزي در سال 1925 ميلادي لئون تروتسكي از رياست امور دفاعي حزب حاكم اتحاد جماهير شوروي بركنار شد . به جاي وي ژنرال ام فورنز به اين مقام منصوب شد .



تشكيل جمعيت اونيداد :

درچنين روزي درسال 1936 ميلادي سوسياليست ها ، كمونيست ها و آنارشيست هاي اسپانيايي جمعيت اونيداد را دراين كشور شكل دادند .



ونسان اوريال رييس جمهور فرانسه :

درچنين روزي در سال 1947 ميلادي ونسان اوريال به عنوان رييس جمهور كشور فرانسه انتخاب شد .



انحلال احزاب مصر :

در چنين روزي در سال 1953 ميلادي نخست وزير مصر، ژنرال نجيب تمامي احزاب فعال در اين كشور را منحل كرد .



فلسطين از آن مسلمين :

درچنين روزي درسال 1956 ميلادي جمال عبد الناصررييس جمهوروقت مصرعهد كرد و قول داد كه كشورفلسطين را ازيد اشغال صهيونيست ها خارج سازد. اما فرصت اين كار را نيافت.



قذافي ؛ ريس جمهور مادام العمر :



درچنين روزي در سال 1970 ميلادي سرهنگ معمر قذافي رييس جمهور مادام العمر ليبي شد . وي با كودتاي سپتامبر 1969 رژيم سلطنتي ملك ادريس را در ليبي واژگون كرد و خود زمام امور را در دست گرفت . قذافي در بيست سال نخست حكومت خود تلاش هاي بسياري براي اتحاد كشور هاي عرب انجام داد . وي هم اكنون با كنار گذاشتن انديشه هاي گذشته بر تعيين جايگاه اصلي كشور خود در ميان كشور هاي آفريقائي تاكيد دارد .



از سر گيري روابط بريتانيا و واتيكان :

در چنين روزي در سال 1982 ميلادي بريتانيا و واتيكان روابط سياسي تمام عيار را پس از چهار صد سال از سر گرفتند .



ژن هوشيار در براي اچ آي وي ( ايدز ) :

در چنين روزي در سال 1998 ميلادي محققان اعلام كردند كه يك ژن هوشيار را شناسايي كرده اند كه در برابر ويروس اچ آي وي ( ايدز) مقاوم است .



پايان جنگ داخلي در السالوادور :

در چنين روزي در سال 1992 ميلادي مقامات دولت السالوادور ورهبران شورشيان اين كشور با انعقاد معاهده صلحي در مكزيكو سيتي پايتخت مكزيك ، به دوازده سال جنگ داخلي در اين كشور پايان دادند . در طول اين جنگ داخلي حداقل هفتاد و پنج هزار نفر جان خود را از دست دادند .



پرتاب ديسكاوري :

در چنين روزي در سال 1998 ميلادي ناسا رسما اعلام كرد كه جان گلن يكي از فضا نوردان اين كشور به همراه شاتل فضايي ديسكاوري ماه اكتبر به فضا اعزام خواهد شد .



اجساد مثله شده :

درچنين روزي درسال 1999 ميلادي حد اقل 37 جسد مثله شده از مردم مسلمان كروات در كوزووي جنوبي پيدا شد . اين واقعه دقيقا يك روز پس از حمله وحشيانه صرب ها آشكار شده بود .



لاگوس رييس جمهور شيلي :

درچنين روزي درسال 2000 ميلادي ريكاردولاگوس به عنوان نخستين رييس جمهورسوسياليست پس ازسالوادور آلنده به رياست جمهوري اين كشور انتخاب شد .



تضمينات جديد شوراي امنيت عليه طالبان :

