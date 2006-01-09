به گزارش خبرگزاري"مهر"، عباس علوي نژاد درنشست هماهنگي سفررييس جمهوري در محل استانداري هرمزگان كه نمايندگان دستگاه ها و نهادهاي اجرايي استان شركت داشتند، افزود: اين سفر روز چهارشنبه به اين استان صورت مي ‌گيرد و رييس جمهوري علاوه بر بندرعباس به اغلب شهرهاي هرمزگان سفرهايي خواهد داشت.

وي گفت: با توجه كوتاهي سفر در حد سه روز، برنامه‌هاي فشرده براي دكتر احمدي نژاد و وزيران در نظر گرفته شده است.

معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان اظهارداشت: پس ازورود رييس جمهوري به هرمزگان، وي عازم گلزارشهداي بندرعباس مي ‌شودو ديدارهاي مردمي، خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان و نخبگان برنامه‌هاي اين سفر است.

علوي نژاد افزود: نشست هيات دولت براي بررسي وضعيت اين استان و بيان توانمندي ها، كاستي‌ها و كمك به اجراي طرحهاي عمراني و حل مشكلات و درخواست هاي مردمي در بندرعباس برگزار مي‌شود.

وي تصريح كرد: سفر رييس جمهوري به هرمزگان به دور از هرگونه هزينه‌هاي غيرضرور و به نحوي كه مردم هم به زحمت نيفتند صورت مي‌ گيرد.

