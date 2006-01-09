بودجه 85 واقعي، هدفمند و شفاف است / دولت در صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غير ضروري قاطع است

به گزارش خبرگزاري" مهر"، دكتر احمدي نژاد در ديدار اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با او خاطر نشان كرد: 80 درصد بودجه سال آينده كشور به بخش عمراني اختصاص يافته و اميدواريم با اين اعتبار، بخش زيادي از طرح هاي نيمه تمام به اتمام برسد و مورد بهره برداري قرار گيرد.

رئيس جمهور با بيان اينكه دولت تمام تلاش خود را براي صرفه جويي بكار خواهد گرفت افزود: بر اساس تصميم هيات وزيران سال آينده خريد هر گونه ساختمان اداري توسط دستگاه هاي دولتي بجز مدرسه و مكان هاي آموزشي ممنوع اعلام شده است.

دكتر احمدي نژاد در خصوص سياستهاي دولت در زمينه سوخت و انرژي با تاكيد بر اينكه تجربه نشان داده است كه افزايش قيمت بنزين منجر به كاهش مصرف نمي شود گفت: بايد به دنبال راه كار بهتري باشيم و با تقويت حمل و نقل عمومي و افزايش ناوگان اتوبوسراني درون شهري مردم را از استفاده از وسيله نقليه شخصي بي نياز كنيم.

رئيس جمهور به نقش پر رنگ مردم در اداره كشور اشاره كرد و گفت: آنچه كه كشور را به جلو خواهد برد، ورود مردم در سرمايه گذاري ها خواهد بود و ما مي توانيم با تلفيق نيروي انساني متعهد و كاآمد و منابع بي شمار موجود در كشور ايران اسلامي را آباد كنيم.

دكتر احمدي نژاد گرايش اصلي دولت را كار و تلاش براي آباداني ايران اسلامي و محروميت زدايي و افزايش رفاه اجتماعي مردم دانست و گفت: تا به امروز نسبت به بي مهري هايي كه به اين دولت شده است پاسخي نداده ايم زيرا آمده ايم تا فقط به مردم خدمت كرده و مشكلات را بر طرف كنيم.

در آغاز اين جلسه رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و روساي كميته هاي تخصصي اين كميسيون به بيان ديدگاه ها و مشكلات خود رد خصوص بودجه سال 85 كشور پرداختند.

همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين جلسه در گزارشي به تشريح لايحه بودجه سال 85 پرداخت.