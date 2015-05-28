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۷ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

ابراهیم الجعفری:

داعش قابل انتقال به دیگر کشورهاست

داعش قابل انتقال به دیگر کشورهاست

وزیر خارجه عراق در سخنانی در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره سرایت داعش به دیگر مناطق دنیا در صورتی که در عراق به زانو در نیاید هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ابراهیم الجعفری در سخنانی در اجلاس چهل و دوم وزیران خارجه کشورهای همکاری اسلامی گفت: بحرانی که عراق با آن دست و پنجه نرم می کند منشاء عراقی ندارد.

وی افزود: این نبرد در سوریه شروع و به عراق منتقل شده است و قابل انتقال به دیگر کشورهای دنیاست.

وزیر خارجه عراق خطاب به کشورهای سازمان همکاری اسلامی گفت: از عراق دیدن کنید و با چشمان خود حقایق آن را درک کنید.مشاهده کنید که آیا شیعی سنی را و سنی شیعی را مورد مخالفت قرار می دهد؟

وی ضمن حمایت از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که از عراق در مقابله با داعش حمایت کرده اند بیان کرد: عراق به  نیابت از همگی شما با داعش می جنگد.داعش هنگامی که در عراق قوی شود به اراضی شما می آید و کسی نمی تواند مانع از حضور آنها در کشورهای دنیا شود.

کد مطلب 2762663

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