داعش قابل انتقال به دیگر کشورهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ابراهیم الجعفری در سخنانی در اجلاس چهل و دوم وزیران خارجه کشورهای همکاری اسلامی گفت: بحرانی که عراق با آن دست و پنجه نرم می کند منشاء عراقی ندارد.

وی افزود: این نبرد در سوریه شروع و به عراق منتقل شده است و قابل انتقال به دیگر کشورهای دنیاست.

وزیر خارجه عراق خطاب به کشورهای سازمان همکاری اسلامی گفت: از عراق دیدن کنید و با چشمان خود حقایق آن را درک کنید.مشاهده کنید که آیا شیعی سنی را و سنی شیعی را مورد مخالفت قرار می دهد؟

وی ضمن حمایت از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که از عراق در مقابله با داعش حمایت کرده اند بیان کرد: عراق به نیابت از همگی شما با داعش می جنگد.داعش هنگامی که در عراق قوی شود به اراضی شما می آید و کسی نمی تواند مانع از حضور آنها در کشورهای دنیا شود.