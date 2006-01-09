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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۴۱

كنوانسيون اكوتوريسم ايجاد مي شود

كنوانسيون اكوتوريسم ايجاد مي شود

رئيس سازمان محيط زيست در ديدار با وزير جهانگردي و حيات وحش كشور كنيا ابراز اميدواري كرد: يادداشت تفاهم كميسيون مشترك ايران و كنيا در زمينه گردشگري و محيط زيست هرچه سريعتر اجرايي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر فاطمه جوادي بهره برداري پايدار از زمين و آموزش زيست محيطي را با حفظ چارچوب هاي عملي و نيز همكاري هاي بخش خصوصي و آژانس هاي توريستي را حائز اهميت توصيف كرد.

وي يادداشت تفاهم هاي في مابين دو كشور را مطلوب دانست و اظهار داشت: درصدد ايجاد كنوانسيوني در زمينه اكوتوريسم هستيم تا در چارچوب آن اقدامات بين المللي موثري به انجام رسد.

همچنين وزير جهانگردي كنيا ضمن رضايت از روابط بين المللي ايران و كنيا، خاطر نشان كرد: دو كشور ايران و كنيا يادداشت تفاهم هايي را در زمينه هاي محيط زيست، همكاري هاي علمي و فرهنگي و توريسم به امضاء رساند.

کد مطلب 276268

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