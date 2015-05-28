  1. استانها
استاندار البرز:

سامانه تسهيل سرمايه گذاری حلقه ای میان تولید و سرمایه باشد

کرج-استاندار البرز گفت: سامانه تسهيل سرمايه گذاری، بايد شرايطی را فراهم كند كه حلقه وصلی بين توليد استان و سرمايه گذاران داخلی و خارجی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهایی در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که پیش از ظهر امروز در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: راه اندازی سامانه تسهیل سرمایه گذاری در استان، كاری زیر بنایی و ماندگار است، كه انتظار می رود این سامانه پر بار در خدمت دستگاه های اجرایی، دولت و بخش خصوصی قرار گرفته و مفید واقع شود.

طهایی در ادامه گفت: استفاده از علم و دانش روز و بهره برداری از استعداد های موجود و ایجاد زمینه و شرایط برای سرمایه گذاری و توسعه استان، امری است كه باید با یاری تمامی دستگاه های اجرایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: جذب سرمایه، افزایش تولید، استفاده از امكانات موجود و رونق اقتصادی، از نكاتی است كه در استان باید توجه ویژه ای به آن داشت و زمینه مناسب برای جذب سرمایه گذاران و حمایت و پشتیبانی با بررسی های لازم صورت گیرد.

طهایی تاكید كرد: این سامانه باید شرایطی را فراهم كند كه حلقه وصلی بین تولید و سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد، همچنین هر اندازه كه طرح ها سنجیده تر باشند، زودتر به نتیجه مطلوب می رسند.

نیاز به بررسی دقیق ظرفیت های استان

در ادامه جلسه مدیر كل اقتصاد و دارایی استان البرز، با اشاره به آغاز به كار سامانه تسهیل سرمایه گذاری در استان، گفت: نیمه دوم سال ۹۳ سرمایه گذاری خارجی در استان به مقدار ۱۷۰ میلیون دلار توسط ۲۰ شركت صورت گرفت، كه از این میزان ۷۲ میلیون دلار آورده مالی ثبت و محقق شده و باقی تاكنون اعلام نشده است.

ابوالفضل فلاح در ادامه بیان کرد: سال گذشته ۲۷ جلسه با سرمایه گذاران خارجی و همچنین ۵ نشست نیز برای بررسی مشكلات و موانع متقاضیان سرمایه گذاری خارجی برگزار شده و برای ارتقای دانش فنی و ظرفیت سازی در استان نیز ۲ كارگاه آموزشی دایر شد.

این مسئول افزود: ظرفیت های سرمایه گذاری تاكنون به معنای علمی و دقیق كه عناوینی منطبق با اسناد فرادستی كه قابل ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد، وجود نداشته است.

وی تاكید كرد: اكنون ۲۳۴ طرح عمرانی، دولتی و خصوصی اعلام شده است، كه از این میزان به تعدادی كه طرح توسعه و نیاز به تامین مالی دارند، توجه بیشتری می شود.

فلاح در پایان گفت: سرمایه گذاری در بخش های خصوصی در زمینه ساخت واحدهای تولیدی پراكنده، در ساخت و تولید انرژی الكتریكی، در زمینه كاهش تلفات در شبكه های انتقال، عناوین سرمایه گذاری در این استان است.

