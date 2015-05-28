به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه گردشگری راهکار برون رفت چهارمحال و بختیاری از محرومیت است، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری پتاسیل های بالایی در حوزه گردشگری دارد که می تواند سالانه پذیرای مسافران و گردشگران بسیاری از سراسر کشور و کشور های خارجی باشد.

وی افزود: رئیس جمهور در سفر به استان چهارمحال و بختیاری تاکید بر توسعه گردشگری در این استان داشتند.

وی گفت: دولت تمام توان خود را برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری به کار گرفته است و امیدواریم با انجام طرح های بزرگ مانند توسعه گردشگری و ورود راه آهن به استان زمینه توسعه استان را شتاب دهیم.

قاسم سلیمانی ادامه داد: پروژه راه آهن اصفهان - شهرکرد - خوزستان یکی از مهمترین پروژه هایی است که نقش مهمی در توسعه استان ایفا خواهد کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با انجام پروژه راه آهن اشتغال قابل توجهی در استان برای جوانان ایجاد خواهد شد و سرمایه گذاری برای توسعه استان نیز شتاب خواهد گرفت.

سند جامع توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری آماده ارائه به هیئت دولت است

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: سند جامع توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری آماده ارائه به هیئت دولت است.

اسماعیل عامری گلستان گفت: ایرادات سند جامع گردشگری استان چهارمحال و بختیاری توسط کارشناسان و مسئولان شهرستان رفع شده است.

وی افزود: در این طرح جایگاه گردشگری در استان مشخص شده است و امیدواریم با انجام طرح های توسعه گردشگری شاهد توسعه استان و رونق گرفتن بازار های این استان باشیم.

وی گفت: رشد گردشگری در منطقه موجب می شود اشتغال قابل توجهی در این منطقه ایجاد شود و شغل های بسیاری در منطقه برای جوانان ایجاد شود.