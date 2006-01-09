خدام خواستار كناره گيري بشار اسد از قدرت شد

به گزارش خبرگزاري مهر،عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه كه هم اكنون درپاريس به سرمي برد، در مصاحبه با پايگاه اينترنتي ايلاف اظهار داشت : ازآنجا كه درحال حاضر بحث و بررسي هاي ميان نمايندگان جريان هاي سياسي، فكري ، فرهنگي ، اجتماعي جريان دارد هدف از آن تشكيل گروهاي يكپارچه فراگير به نمايندگي از همه است .



وي افزود : درخواست من ازتمام گروه هاي مردم سوريه با تمام رويكردهاي فكري و سياسي نجات سوريه است.معارضان در خارج براي تغييرحكومت بشار اسد از داخل با شيوه هاي مسالمت آميز و دمكراسي تلاش مي كنند .



خدام با اشاره به اينكه دوره انقلاب ها و كودتاها است تصريح كرد: ما نياز به درخواست استفاده از ارتش و نيروهاي مسلح سوريه براي تغيير دولت نداريم .



وي با بيان اينكه تاكنون هيچ اقدامي را انجام نداده است ، اضافه كرد: ما درحال تشكيل و سازماندهي معارضان هستيم و رهبران سوري گام هاي آينده را براي هرگونه اقدام عملي بررسي خواهند كرد .



عبدالحليم خدام مدعي شد : ما تنها عليه سوريه اقدام مي كنيم و هيچ قدرت خارجي اقدامات ما را هدايت نمي كند.



وي افزود : هنگامي كه ما شرايط را براي تشكيل معارضان فراهم كرديم نتايج آن را اعلام خواهيم كرد و بعد ازآن اقدام مردمي را در داخل كشور انجام مي دهيم .



معاون سابق رئيس جمهوري سوريه افزود : ازسپتامبر 2004 ميلادي سوريه تحت فشارقرار گرفت و در جامعه بين المللي بر سر برخورد با ايران اختلاف افتاد .



معاون سابق رئيس جمهوري سوريه تاكيد كرد : اسد به من گفت كه دوره رياست جمهوري اميل لحود رئيس جمهوري لبنان را تمديد نخواهد كرد اما پس از يك هفته اين تصميم را اتخاذ كرد.



خدام بارديگر سلسله انتقادات خود را متوجه بشار اسد رئيس جمهوري سوريه كرد و گفت : وي هيچ برداشتي ازداده هاي بين المللي و منطقه اي ندارد.



معاون سابق رئيس جمهوري سوريه از اسد خواست از سمت خود كناره گيري كند و براي تشكيل دولت ونجات سوريه قدرت را رها سازد.