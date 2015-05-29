مجتبی نوریان مدیر ارتباطات و امور رسانه بنیاد فرهنگی روایت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه بین المللی «کارتون و کاریکاتور داعش» بیان کرد: در نظر داریم تا در مراسم اختتامیه این مسابقه از ۲ خبرگزاری، ۲ روزنامه و ۵ خبرنگار که در عرصه اطلاع رسانی این مسابقه ما را همراهی کردند، تقدیر کنیم. این نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای بهمن، فرهنگسرای ارسباران و مجتمع فرهنگی هنری اسوه تا ۱۰ خرداد ماه برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۲ اثر از ۴۳ کشور آثار خود را برای این حضور در این مسابقه ارائه کردند، توضیح داد: از این میان ۴۰۰ اثر برتر انتخاب و به نمایش عمومی گذاشته شد. همچنین قرار است ناجی بناجی یکی از کاریکاتوریست های بین المللی کشور مراکش به ایران سفر کرده و در مراسم اختتامیه این مسابقه حضور داشته باشد.

نوریان ادامه داد: از بین کشورهای شرکت کننده در این مسابقه ایران با ۲۰۲ هنرمند، اندونزی با ۲۲ هنرمند، برزیل ۱۷ هنرمند، چین با ۱۵ هنرمند و ترکیه ۱۵ هنرمند بیشترین تعداد شرکت کننده را مسابقه بین‌المللی «کارتون و کاریکاتور داعش» داشتند. همچنین از برای آثار برگزیده بخش کارتون و کاریکاتور چهره جوایز مختلفی در نظر گرفته شده است. نفرات اول هر رشته ۱۵۰۰ دلار، نفرات دوم ۱۰۰۰ دلار و نفرات سوم ۷۰۰ دلار جایزه می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه از ۶ اثر شایسته نیز تقدیر شده و به هر کدام ۵۰۰ دلار جایزه داده می شود، تاکید کرد: هدف ما از برگزاری این مسابقه بین‌المللی، هجو سیاست های خصمانه گروه تکفیری و تروریسی داعش بود که امیدوارم از طریق هنر به این هدف رسیده باشیم.

مدیر ارتباطات و امور رسانه بنیاد فرهنگی روایت بیان کرد: مراسم اختتامیه این مسابقه یکشنبه دهم خرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در فرهنگسرای ارسباران و با سخنرانی رحیم پورازغدی برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آثار راه یافته به بخش مسابقه در نمایشگاه هایی در خارج از کشور نمایش داده می شود، توضیح داد: در نظر داریم این آثار را در کشورهای سوریه، عراق و لبنان نیز به نمایش گذاریم. البته از طریق سازمان تبلیغات اسلامی برای برگزاری این نمایشگاه در کشورهای اروپایی اقدام کردیم که با برگزاری این نمایشگاه مخالفت کردند.

نوریان در پایان تاکید کرد: سال گذشته مسابقه موضوعی کاریکاتور «غزه»، امسال مسابقه کاریکاتور «داعش» و به زودی نیز مسابقه موضوعی «یمن» را برگزار می کنیم.