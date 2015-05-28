بهای برق مصرفی مشترکان کشاورزی رایگان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری، سید روزبه هاشمی اظهار داشت: کشاورزان با مدیریت مصرف برق از تاریخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریورماه سال جاری در ساعات اوج بار(ساعات اولیه شب)، از یک روز تا ۹۳ روز، مشمول معافیت هزینه برق مصرفی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در خصوص چگونگی استفاده از شرایط مطلوب معافیت پرداخت بهای برق مصرفی خود برای کشاورزان در تابستان امسال بیان کرد: از ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریور اگر کشاورزان دستگاه های خود را از ساعت ۱۹ تا ۲۳ خاموش کنند، مطابق بخشنامه اعلام شده از وزارت نیرو از پرداخت هزینه برق مصرفی در این مدت معاف می شوند.

وی یادآور شد: کشاورزان محترم صرفاً تا ۱۵ خردادماه سال جاری می توانند به ادارات برق محل خود مراجعه و مبادرت به امضای تفاهم نامه کنند.

وی ساعات اوج مصرف برق در شبانه روز را از ساعت ۱۹ عصر الی ۲۳ شب عنوان کرد.