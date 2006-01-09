سردار كاظمي نقش مؤثري در دوران دفاع مقدس داشت

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" علي شمخاني دردر حاشيه‌ گردهمايي فرماندهان جنگ در مسجد ولي عصر(عج) در جمع خبرنگاران در خصوص شهيد احمد كاظمي فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران كه در سانحه امروز سقوط هواپيما به شهادت رسيد، گفت: شهيد احمد كاظمي وجود دروني خود را در دوران دفاع مقدس كشف كرد و از روزهاي آغازين شروع جنگ در منطقه‌اي در حوالي اهواز اولين خط پدافندي عليه دشمن را ايجاد كرد.

شمخاني خاطرنشان كرد: سردار كاظمي پايه‌ گذار اولين واحد زرهي سپاه پاسداران در ايام دفاع مقدس به شكل منظم بود.

وي بااشاره به حماسه ‌هاي سردار كاظمي گفت: شهيد كاظمي در تمامي عمليات‌ هجومي جمهوري اسلامي ايران مشاركت داشت و نيروهاي گسترده ‌اي را در حوزه‌هاي مختلف نظامي تربيت كرد.

فرمانده دوران 8 دفاع مقدس در پايان خاطرنشان كرد: شهيد كاظمي در آستانه عيد قربان به آرزوي ديرينه خود براي قرباني شدن در مسير خدا و خلق خدا قرار گرفت و به آرزويش رسيد.