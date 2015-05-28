قیمت مرغ کشتار روز در بازار کهگیلویه ثابت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آرمین بعدازظهر پنجشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات شهرستان کهگیلویه افزود: بیشترین مشکلی که اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان با آن مواجه بوده در رابطه با اجرای دادنامه های صادره است که در این زمینه همکاری نیروی انتظامی را می طلبد.

وی عدم استقرار نیروی انتظامی در اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان را از دیگر مشکلات این نهاد عنوان کرد.

آرمین همچنین با بیان اینکه مردم این شهرستان در سطح بازار با مشکلات بسیاری مواجه هستند، مشخص نبودن قیمت مصوب مرغ کشتار روز برای مصرف کنندگان را از مهمترین این مشکلات دانست.

وی اظهار داشت: قیمت مصوب مرغ کشتار روز دستخوش تغییر توسط عمده فروشان است.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان کهگیلویه بیان داشت: تاکنون هیچ نوع گزارشی مبنی بر گرانی مرغ کشتار روز در این اداره وصول نشده این در حالی است که قیمت این کالا توسط عمده فروششان در حال تغییر است.

آرمین همچنین به تأخیر یک ماهه شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در ارسال گزارشهای مربوط به تخلف بهداشتی صنوف اشاره داشت و تصریح کرد: این گزارشها گاهی زمانی ارسال می شوند که واحد صنفی متخلف نقل مکان کرده است.

وی تعداد پرونده های وارده به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان در سال گذشته را یک هزار و ۵۰۰ فقره و تعداد کل پرونده های مختومه را یک هزار و ۵۱۵ فقره عنوان کرد.

همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه تامین، توزیع و نظارت بر محصولات دامی را از وظایف این نهاد دانست.

عبدالله قیصری علت مشخص نبودن قیمت مرغ کشتار روز را انحصاری بودن این کالا و عدم وجود رقابت در بازار عنوان کرد. وی افزود: تنها یک کشتار روز در سطح شهر دهدشت وجود دارد که مرغ را به میزان ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان گرانتر از قیمت مصوب عرضه می کند.