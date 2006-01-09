رهبر معظم انقلاب شهادت فرمانده نيروي زميني و تعدادي از سرداران و افسران سپاه را تسليت گفتند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، متن پيام مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

فقدان شهادت گون سردار رشيد اسلام سرلشكر احمد كاظمي و تعدادي از سرداران و افسران سپاه در حادثه هواپيما، اينجانب را داغدار كرد.

اين فرمانده شجاع و متدين و غيور از يادگارهاي ارزشمند دوران دفاع مقدس و در شمار برجستگان آن حماسه بي نظير بود. تدبير و قدرت فرماندهي او در طول جنگ هشت ساله كارهاي بزرگي انجام داده و او بارها تا مرز شهادت پيش رفته بود. آرزوي جان باختن در راه خدا در دل او شعله مي كشيد و او با اين شوق و تمنا در كارهاي بزرگ پيشقدم مي گشت. اكنون او به آرزوي خود رسيده و خدا را در حين انجام دادن خدمت ملاقات كرده است. اينجانب شهادت اين سردار رشيد و نامدار و ديگر جانباختگان اين حادثه را به همه ملت ايران بويژه مردم عزيز و شهيد پرور نجف آباد تبريك و تسليت مي گويم و از خداوند متعال براي بازماندگان اين شهيدان، بردباري و قدرت تحول و پاداش صابران و براي خود آنان علو درجات اخروي را مسالت مي كنم.

سيد علي خامنه اي

19 / دي / 1384