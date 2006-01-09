7 درصد جوانان بزهكار مجدد به كانون اصلاح و تربيت باز مي گردند

منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: حدود 6 سال قبل 17 درصد جوانان بزهكار پس از خروج از زندان به كانون اصلاح و تربيت باز مي گشتند اما اين امر در حال حاضر كاهش چشم گيري يافته و تنها 6 درصد پس از خروج به صورت مجدد به كانون اصلاح باز مي گردند.

وي با بيان اينكه خدمات آموزشي در تغيير رفتار جوانان بزهكار و در عدم بازگشت مجدد جوانان سابقه دار به زندان تاثير بسزايي داشته است ، افزود: ارائه خدمات آموزشي با ورود آموزش و پرورش و سازمان فني حرفه اي به كانون اصلاح و تربيت باعث تغييرات اساسي در نوع رفتار و همچنين بالا رفتن سطح آگاهي جوانان بزهكار شده و اين امر عاملي در عدم بازگشت اين افراد به كانون اصلاح و تربيت شده است.

مقاره عابد با بيان اينكه فقر و مسائل مادي مي تواند عاملي در بازگشت كودكان بزهكار به كانون اصلاح و تربيت باشد ، تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد درصدي از جوانان به دليل مسائل مادي و فقر مجددا مرتكب جرم شده و در نهايت راهي كانون اصلاح و تربيت مي شوند.

مدير كانون اصلاح و تربيت خاطر نشان كرد: بايد به دنبال رفع دغدغه هاي مادي آنان براي جلوگيري از روي آوردن مجدد به اعمال خلاف باشيم . همچنين از طريق مشاوره آنان را نسبت به تحصيل و آموزش و كسب مهارتهاي مختلف اميدوار كنيم.

