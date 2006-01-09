جايزه ادبي اصفهان آغاز به كار كرد

به گزارش مهر ، وي در ادامه افزود : آنچه كه ما را براي دنبال كردن جايزه ادبي ترغيب مي كند ، وجود نويسندگان جوان با ذوق و استعدادي است كه مشتاقانه در بخشهاي مختلف آن شركت مي كنند و اين نشانگر وجود استعدادهاي نهفته در زمينه هاي مختلف ادبيات داستاني است .

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان نكته مهم در اين جايزه ادبي را آموزش دانست و تاكيد كرد : مي بايست دبيرخانه جايزه ادبي بتواند در زمينه آموزش نويسندگان جوان و ارتباط آنها با پيشكسوتان و اهل فن به نويسندگي تلاش كنند.

در ادامه اين مراسم به همراه اجراي داستان خواني، چند مقاله از دكتر حسين پاينده ، استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران در مورد وضعيت كنوني ادبيات داستاني كشور و بررسي چالشهاي داستان در امرجهاني شدن ، اسداله امرايي در مورد تاريخچه ادبيات ايران و مجيد قيصري در مورد انطباق مهاجرت و ادبيات دفاع مقدس ارائه شد .

به گزارش مهر ، طي ميزگردي با همكاري دكتر حسين پاينده ، مصطفي مستور، خانم دكتر روضاتيان و اسدالله امرايي به سوالات شركت كنندگان در جلسه در زمينه هاي مختلف ادبيات پاسخ داده شد.

اين همايش در شش بخش ادبيات كودك و نوجوان ، رمان ، مجموعه داستان ، داستان كوتاه ، كوتاهه هاي ادبي و ادبيات ايثار و مقاومت برگزار مي شود و در مجموع 19 اثر برگزيده انتخاب خواهد شد .



به گزارش مهر ، جايزه ادبي اصفهان از19 الي 21 دي ماه درسالن كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان و توسط اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان اصفهان و با همكاري سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، مركز آفرينش هاي ادبي قلمستان برگزارمي شود .