مشکلات معیشتی باعث شده طلاب از تحصیل باز بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر ترابی شهرضایی مسئول کمیسیون اساتید و افزایش بهره‌وری از تدریس هفدهمین اجلاسیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه قم روز پنجشنبه در این اجلاسیه به بررسی علل افت تحصیلی برخی طلاب و کمرنگ بودن حضور آنها در کلاس پرداخت و اظهار کرد: باید بررسی شود که چرا برخی طلاب بعد از ۱۰ سال درس خواندن و امتحان دادن، نمی‌توانند در راستای نیازهای امروز جامعه یک نوشته ۱۰۰ صفحه‌ای تحویل دهند و نمی‌تواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کنند.

وی ادامه داد: در اول هر سال تحصیلی شوق و ذوق طلبه‌ها برای شرکت در دروس به گونه‌ای می‌شود که راهروها جای رفت و آمد نیست، اما در آخر سال فقط چند نفر در کلاس‌ها حضور دارند.

این استاد حوزه، عدم هماهنگی بین مواد آموزشی و نیازهای روز را یکی از دلایل افت تحصیلی طلاب ذکر کرد و افزود: طلبه با گذراندن این دورس قدرت پاسخگویی به سئوالات را ندارد.

حجت‌الاسلام ترابی، عدم وجود وسائل و امکانات آموزشی مورد نیاز برای یادگیری، استفاده نکردن از نرم افزارهای موجود، پژوهش محورنبودن درس‌ها، شلوغ بودن برخی درس‌ها، اشتغال زیاد برخی اساتید، عدم آگاهی طلاب از مشکلات فراروی جامعه، عدم اطلاع از نیازهای جامعه و نداشتن وسایل به‌روز، کم شدن حس تعهد و مسئولیت پذیری و... را از دیگر مشکلات حوزه بیان کرد.

به گفته این استاد حوزه علمیه قم، وجود مشکلات معیشتی سبب شده برخی طلاب به کارهای نیمه وقت و حاشیه‌ای روی آورند و از تحصیل باز بمانند.

وی در ادامه به پیشنهادهای اساتید حوزه برای برون رفت از این مشکلات پرداخت و گفت: برگزاری کلاس‌های اخلاق، تلاش برای ارتقای مسئولیت پذیری طلاب، تجهیز کلاس‌ها به وسائل آموزشی مناسب و ارائه طرح برای کاهش اشتغالات اساتید از جمله این راهکارهاست.

حجت‌الاسلام ترابی، سوق دادن اساتید به کلاس‌هایی با تعداد اندک که زمینه پرس و جوی بیشتر فراهم شود، برقراری کارگاه‌های کلاس‌داری برای اساتید متقاضی، آگاه کردن طلاب از نیازهای روز و ممهزکردن طلاب برای پاسخگویی به شبهات، شناسایی استعدادهای طلاب و راهنمایی آنها، جذب طلاب به اندازه امکانات، حضور و غیاب منظم، دخالت دادن اساتید در طرح سئوالات و بهره گیری از اساتید هر فنی در امتحانات شفاهی، توجه به پژوهش در حوزه و... را از دیگر راهکارهای ارتقای سطح تحصیلی طلاب بیان کرد.