جلسه چهار ساعته پهلوان با سيموئز/ اردوي تيم فوتبال جوانان از بيستم دي آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" به نقل از سايت اطلاع رساني فدراسيون فوتبال ، در اين ديدار رنه سيموئز كه به تازگي از تعطيلات كريسمس به ايران بازگشته است با حضور در دفتر محمد رضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال درجلسه اي نسبتا طولاني برنامه هاي آينده تيم ملي اميد را مورد بحث و بررسي قرار داد.



AFC از ايران ناظر مي خواهد

كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامه‌اي به فدراسيون فوتبال ايران خواهان آن شده است تا دوناظر مجرب و كاردان جهت نظارت بر مسابقات مختلف كه تحت نظر اين كنفدراسيون انجام مي‌شود، معرفي نمايد. در اين نامه شرايطي براي ناظران مذكور در نظر گرفته شده كه بايد درحد عالي اين شرايط را دارا باشند و تست‌هاي شفاهي و كتبي در نظرگرفته شده كنفدراسيون فوتبال آسيا را با موفقيت پشت سرگذرانند. افراد مورد نظر بايد از داوران و يا مربيان بازنشسته باشند، توانايي مديريت در فوتبال و داوري را به طور كامل دارا باشند. ضمن آشنايي كامل با كامپيوتر، زبان انگليسي را در حد عالي (صحبت كردن و نوشتن) بدانند و از عهده اداره و راهبري جلسات فوتبال به خوبي برآيند. ناظران مذكور طي امروز و فردا به كنفدراسيون فوتبال آسيا معرفي خواهند شد.

مراسم سوگواري به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) در كمپ تيم ملي

به مناسبت شهادت امام محمد باقر(ع) شب گذشته مراسم سوگواري در كمپ تيم هاي ملي فوتبال با حضور اعضاي تيم ملي فوتبال نونهالان، مربيان و سرپرستان برگزار شد. در اين برنامه معنوي ابتدا مسئول فرهنگي كمپ تيم‌هاي ملي به سجاياي اخلاقي آن امام بزرگ اشاره نمود و سپس اعضاي تيم به مديحه سرايي و سوگواري پرداختند.

سخنگوي ابومسلم: اتحاديه باشگاهها باعث پيشرفت فوتبال است

سيد مجتبي علوي معاون فرهنگي و سخنگوي باشگاه ابومسلم خراسان گفت: تيم ابومسلم وضعيت مطلوبي يافته و تلاش مي‌كنيم كه به اين روند ادامه دهيم و جايگاه بهتري را به دست آوريم . وي در مورد اتحاديه باشگاههاافزود: با قدرت گرفتن اتحاديه باشگاهها فوتبال كشور نيز پيشرفت خواهد كرد. من اميدوارم اتحاديه باشگاهها در فدراسيون فوتبال نيز يك نمايندگي داشته باشد كه مسائل مختلف باشگاهها و فدراسيون راحت تر حل گردد.

اردوي تداركاتي تيم فوتبال زير 12 سال

اردوي تداركاتي و انتخابي تيم فوتبال زير 12سال كشورمان از تاريخ سوم بهمن ماه در كمپ تيم‌هاي ملي برگزارخواهد شد. مربيان اين تيم عبارتند از: "عليرضا شفايي، عليرضا طهماسبي زاده، حسين ديده ماه، عباس كريمي و مهدي اميدوار" سرپرستي اين تيم بر عهده "محمد علي اسماعيل زاده" است. اردوي اين تيم سه روز ادامه خواهد داشت.

اردوي تيم فوتبال جوانان از بيستم دي آغاز مي شود

اردوي تيم فوتبال جوانان كشورمان از تاريخ بيستم دي ماه جاري آغاز خواهد شد و تا روز 30 دي ماه ادامه پيدا مي‌كند تا تيم جوانان با آمادگي كامل عازم مسابقات بين‌المللي قطر گردد. تيم جوانان كشورمان در مسابقات قطر كه از روز دوم بهمن ماه آغاز خواهد شد در گروه B مسابقات با تيم‌هاي جوانان آلمان، سوئيس و كره جنوبي همگروه است.



كميته جوانان و مقدمات اجراي طرح آسيا ويژن

كميته جوانان فدراسيون فوتبال در تلاش است تا مقدمات آسيا ويژن و تغييراتي را كه بايد در اين كميته صورت گيرد را بوجود آورد. احمد خداداد رئيس كميته جوانان فدراسيون در گفت وگو با سايت خبري فدراسيون فوتبال ضمن اعلام اين مطلب، گفت : به محض فراهم شدن اين مقدمات از مسئولان آموزش و پرورش نيز دعوت مي‌كنيم تا با مساعدت آنهابه استانداردهاي طرح آسيا ويژن دست يابيم . وي اضافه كرد كميته جوانان فدراسيون در آينده توسعه بيشتري خواهد يافت.

جريمه نقدي براي باشگاه فجرسپاسي

كميته انضباطي به خاطر اتفاقات و تخلفاتي كه در بازي فجر شهيد سپاسي و پاس تهران رخ داده بود باشگاه فجر را به پرداخت جريمه نقدي محكوم كرد. نماينده باشگاه فجر با حضور در فدراسيون و تسليم نامه‌اي به راي اين كميته اعتراض كردند. مسئولين كميته انضباطي به سايت رسمي فدراسيون فوتبال اعلام كردند: درخواست تجديد نظر نسبت به يك حكم شرايط و ملزومات خاصي دارد. اگر اين شرايط توسط باشگاه فجر رعايت شده باشد اعتراض آنها وارد است و حتما به اين موضوع رسيدگي خواهد شد در غير اينصورت درخواست آنها وارد نيست



مربيان فيفا به ايران مي آيند

كميته آموزش و مربيان فدراسيون فوتبال اعلام كرد: فيفا با اعزام سه مدرس در زمينه‌هاي آموزش مربيگري پيشرفته فوتسال، بانوان و دروازه باني به ايران موافقت كرده است كه زمان اين كلاسها متعاقبا اعلام خواهد شد. دو مدرس خارجي مطرح ديگر هم از طريق فدراسيون فوتبال به ايران دعوت خواهند شد، كميته آموزش و مربيان، تخصص اين دو مدرس را مربيگري پيشرفته و بدنسازي فوتبال اعلام كرده است.

طرح شرايط استخدام مربيان فوتبال كشور

ضوابط و شرايط استخدام كادرفني تيم‌هاي فوتبال باشگاههاي كشور اعم از ليگ برتر و ليگ‌هاي دسته 1 ، 2 ، 3 در دستور كار هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال قرار دارد . كميته آموزش و مربيان طرحي را در اين زمينه به هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال ارائه داده است كه در حال بررسي است. در اين طرح پيشنهاد شده است كه مربيان ليگ برتر و دسته اول حداقل مدرك مربيگري Aآسيا يا معادل آن را داشته باشند و براي مربيان خارجي اين مدرك بايد بالاترين مدرك مربيگري قاره مربوطه باشد. همچنين براي ليگ‌هاي دسته 2 , 3 نيز حداقل مدرك مربيگري B آسيا خواهد بود و يا معادل آن، و براي خارجي ها، بالاترين مدرك مربيگري قاره شان لازم است.