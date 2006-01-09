دانشگاه آزاد عامل شكوفايي بسياري از مناطق محروم است // نظام آموزش عالي ايران ظرفيت حذف كنكور را دارد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "عبدالله جاسبي" امروز در مراسم جشن دانش آموختگي دانشجويان واحد قزوين با تاكيد بر اينكه همه جوانان بايد بتوانند به آموزش عالي راه يابند، اظهار داشت: با حذف ديوار بلند كنكور و توسعه كمي و كيفي دانشگاه ها در سراسر كشور مي توان به شاخص هاي توسعه جهاني در زمينه آموزش عالي رسيد.

وي در ادامه افزود: منتقدان نسبت به توسعه كمي دانشگاه آزاد بايد بدانند كه بر اساس تعريف يونسكو معيار با سوادي به تحصيلات عاليه، آشنايي با زبان معتبر و كامپيوتر تغيير يافته است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي توانسته با توسعه واحدهاي خود در تمامي نقاط كشور روند مهاجرت را معكوس كند و موجب رشد و شكوفايي بسياري از مناطق محروم كشور شود.

دكتر "جاسبي" با بيان اين كه تنها راه دستيابي به علوم و فنون جهاني توسعه دانشگاه هاست، گفت: با توسعه كمي و كيفي دانشگاه ها مي توانيم از استقلال، عزت و آبروي كشور در مجامع بين المللي دفاع كنيم.

وي با اشاره به لزوم گسترش رشته هاي مهندسي هسته اي در دانشگاه ها بيان داشت: يكي از راه هاي مقابله با مخالفان دستيابي جمهوري اسلامي ايران به انرژي صلح آميز هسته اي، توسعه و گسترش رشته هاي مهندسي هسته اي است چرا كه با اين طرح مي توان قاطبه مردم را با اين فرآيند آشنا كرد.

همچنين در اين مراسم حجت الاسلام سيد "محمد حسن ابوترابي فرد" گفت: سه محور اصلي فعاليت هاي دانشجويان بايد ايمان، دانش و اسلام باشد.

نايب رئيس مجلس با بيان اين كه بزرگترين دليل دوري فرهيختگان از مردم و جامعه خودخواهي است، اظهار داشت: دانشجو هر زمان خود را عالم فرض كرد مطمئنا از جامعه و مردم دور شده است.

"ابوترابي" خطاب به دانشجويان عنوان كرد: اگر مي خواهيد در جامعه حضور موثري داشته باشيد بايد با مردم همراه و در سطح آنان زندگي كنيد.

وي در ادامه افزود: دانشجويان زماني حقيقت علم را در مي يابند كه در مقابل پدر و مادر خود متواضعانه رفتار كنند و به تحصيل علم و انجام تحقيق و پژوهش بپردازند.

مهندس سيد "احمد نصري" استاندار قزوين نيز در اين مراسم گفت: اميدوارم تمام مسايل و مشكلات دانشگاه آزاد اسلامي در استان قزوين در دستگاه هاي اجرايي در اسرع وقت مرتفع شود.

استاندار قزوين با بيان اينكه مهمترين عامل توسعه استان، دانشگاه ها به ويژه دانشگاه آزاد اسلامي است، اظهار داشت: دانشجويان بايد فعالانه وارد عرصه هاي گوناگون علمي، پژوهشي و اجرايي شوند.