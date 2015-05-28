توزیع جغرافیایی و جنسیتی معلمان در کشور عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی عصر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش پرورش استان خوزستان اظهار کرد: باید به این نکته مهم توجه داشت که شورای آموزش و پرورش استانها در دولت یازدهم به صورت منظم هر ماه یک بار در همه مراکز استان ها توسط استانداران تشکیل می شود.

فانی ادامه داد: این جلسات، دستاوردهای بسیار خوبی را به همراه داشته است و امروز شاهد گزارشهای مناسبی از عملکرد آنها در این جلسه در استان خوزستان بودیم.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد: یک سندی در آموزش و پرورش تحت عنوان سند تحول بنیادین وجود داردکه از سال ۸۲ کلید خورد و در سال ۹۱ به تصویب نهاد عالی انقلاب فرهنگی کشور رسید.

توجه به سند تحول بنیادین

وزیر آموزش پرورش افزود: ۱۰ سال طول کشید تا این سند تهیه و تنظیم شود و در آخر به تصویب این شورا برسد و به عنوان مهمترین سند بالا دستی آموزش و پرورش محسوب شود.

فانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای درست این سند عنوان کرد: هم مقام معظم رهبری و هم رئیس جمهوری تاکید ویژه ای بر اجرای این سند و بررسی نواقص و تکمیل آن دارند.

وی افزود: اجرای این سند مبنای حرکت تربیتی در کشور است که در این بین هم در تربیت و هم در آموزش و پرورش ما، معلم رکن اساسی دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سیاست های جدید تاکید کرد: دولت جدید در زمینه آموزش و پرورش پنج سیاست را دنبال می کند. که در اولین سیاست، ارتقای کیفیت، ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش است.

فانی تاکید کرد: با وجود یک میلیون فرهنگی، به روز رسانی و بهسازی آنها برای افزایش بهره وری یک امر ضروری است و دیگر اینکه این یک میلیون نفر به صورت ناعادلانه ای از لحاظ جنسیتی و جغرافیایی توزیع شده اند.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در بحث آموزش و پرورش بیان کرد: توسعه مشارکت مردم و دولت در بخش های آموزش و پرورش یک نیاز ضروری است و ما باید با کمک دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی در این زمینه برنامه ریزی اساسی داشته باشم.

وزیر آموزش وپرورش تاکید کرد: این دولت در حال تهیه گزارشی از کمک دیگر نهادها به آموزش و پرورش است و جلب مشارکت سایر دستگاه ها نیز یکی از از سیاست های این وزارت به شمار می رود.

فانی ادامه داد: عملیاتی کردن بودجه و ارتقای کیفی مدیریت آموزشی برای بالا بردن کیفیت مدارس کشور، یکی دیگر از سیاست های پنجگانه دولت یازدهم و وزارت آموزش و پرورش است.

رفع کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش خوزستان

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروهای انسانی در خوزستان بیان کرد: از موضوعات اساسی که در خوزستان باید مورد بررسی قرار بگیرد، وضعیت نیروهای انسانی و کمبود نیرو در برخی مناطق این استان است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: نیروهای قابل توجهی در استان خوزستان وجود دارند ولی با سیاست بومی پذیری و آزمون گرفتن از لیسانسه های استان، توسعه دانشگاه فرهنگیان و اختصاص سهم ویژه به خوزستان در جذب و استخدام پنج هزار نفری وزارت کشور می توان کمی از بار این مشکل کاست.

فانی افزود: افزایش فضای آموزشی و بهبود وضعیت کلاسهای درس در مدارس استان نیز از دیگر برنامه های دولت است.

وی تاکید کرد: در سال جدید به هر میزان اعتباری که استانداری برای بخش عمرانی آموزش و پرورش اختصاص می دهد به همان مقدار از اعتبارات ملی برای کاهش مشکلات آموزشی به استان داده می شود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان عنوان کرد: هنوز شاخص های رتبه بندی نهائی نشده اند ولی برای این موضوع کمیته ای تشکیل که حتما وضعیت و شرایط بد تدریس در برخی مدارس به عنوان امتیاز لحاظ می شود.