  1. استانها
  2. خوزستان
۷ خرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۵۵

فانی:

توزیع جغرافیایی و جنسیتی معلمان در کشور عادلانه نیست

توزیع جغرافیایی و جنسیتی معلمان در کشور عادلانه نیست

اهواز - وزیر آموزش و پرورش گفت: توزیع جغرافیایی و جنسیتی معلمان در کشور عادلانه نیست که در این خصوص باید به دنبال این قبیل مشکلات باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی عصر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش پرورش استان خوزستان اظهار کرد: باید به این نکته مهم توجه داشت که شورای آموزش و پرورش استانها در دولت یازدهم به صورت منظم هر ماه یک بار در همه مراکز استان ها توسط استانداران تشکیل می شود.

فانی ادامه داد: این جلسات، دستاوردهای بسیار خوبی را به همراه داشته است و امروز شاهد گزارشهای مناسبی از عملکرد آنها در این جلسه در استان خوزستان بودیم.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عنوان کرد: یک سندی در آموزش و پرورش تحت عنوان سند تحول بنیادین وجود داردکه از سال ۸۲ کلید خورد و در سال ۹۱ به تصویب نهاد عالی انقلاب فرهنگی کشور رسید.

توجه به سند تحول بنیادین

وزیر آموزش پرورش افزود: ۱۰ سال طول کشید تا این سند تهیه و تنظیم شود و در آخر به تصویب این شورا برسد و به عنوان مهمترین سند بالا دستی آموزش و پرورش محسوب شود.

فانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای درست این سند عنوان کرد: هم مقام معظم رهبری و هم رئیس  جمهوری تاکید ویژه ای بر اجرای  این سند و بررسی نواقص و تکمیل آن دارند.

وی افزود: اجرای این سند مبنای حرکت تربیتی در کشور است که در این بین هم در تربیت و هم در آموزش و پرورش ما، معلم رکن اساسی دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سیاست های جدید تاکید کرد: دولت جدید در زمینه آموزش و پرورش پنج سیاست را دنبال می کند. که در اولین سیاست، ارتقای کیفیت، ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش است.

فانی تاکید کرد: با وجود یک میلیون فرهنگی، به روز رسانی و بهسازی آنها برای افزایش بهره وری یک امر ضروری است و دیگر اینکه این یک میلیون نفر به صورت ناعادلانه ای از لحاظ جنسیتی و جغرافیایی توزیع شده اند.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در بحث آموزش و پرورش بیان کرد: توسعه مشارکت مردم و دولت در بخش های آموزش و پرورش یک نیاز ضروری است و ما باید با کمک دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی در این زمینه برنامه ریزی اساسی داشته باشم.

وزیر آموزش وپرورش تاکید کرد: این دولت در حال تهیه گزارشی از کمک دیگر نهادها به آموزش و پرورش است و جلب مشارکت  سایر دستگاه ها نیز یکی از از سیاست های این وزارت به شمار می رود.

فانی ادامه داد: عملیاتی کردن بودجه و ارتقای کیفی مدیریت آموزشی برای بالا بردن کیفیت مدارس کشور، یکی دیگر از سیاست های پنجگانه دولت یازدهم و وزارت آموزش و پرورش است.

رفع کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش خوزستان

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نیروهای انسانی در خوزستان بیان کرد: از موضوعات اساسی که در خوزستان باید مورد بررسی قرار بگیرد، وضعیت نیروهای انسانی و کمبود نیرو در برخی مناطق این استان است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: نیروهای قابل توجهی در استان خوزستان وجود دارند ولی با سیاست بومی پذیری و آزمون گرفتن از لیسانسه های استان، توسعه دانشگاه فرهنگیان و اختصاص سهم ویژه به خوزستان در جذب و استخدام پنج هزار نفری وزارت کشور می توان کمی از بار این مشکل کاست.

فانی افزود: افزایش فضای آموزشی و بهبود وضعیت کلاسهای درس در مدارس استان نیز از دیگر برنامه های دولت است.

وی تاکید کرد: در سال جدید به هر میزان اعتباری که استانداری برای بخش عمرانی آموزش و پرورش اختصاص می دهد به همان مقدار از اعتبارات ملی برای کاهش مشکلات آموزشی به استان داده می شود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان عنوان کرد: هنوز شاخص های رتبه بندی نهائی نشده اند ولی برای این موضوع کمیته ای تشکیل که حتما وضعیت و شرایط بد تدریس در برخی مدارس به عنوان امتیاز لحاظ می شود.

کد خبر 2762947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها