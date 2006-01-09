مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران از طرح‏ هاي پژوهشي حمايت مي كند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مركز مطالعات و توسعه آموزش و معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با روش هايي از قبيل اعطاي Grant هاي پژوهشي به اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و دستياران، ارائه مشاوره در زمينه پژوهش (تهيه پروپوزال، اجرا، آناليز و گزارش)، دسترسي به محيط هاي پژوهشي مرتبط و منابع علمي مورد نياز و هدايت پايان نامه هاي مرتبط با آموزش پزشكي حمايت مي كند.
اين مركز از پژوهش هاي محققان در حيطه هاي آموزش عمومي، آموزش تخصصي و آموزش مداوم حمايت مي كند.
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران از تحقيقات در زمينه هاي برنامه ريزي آموزشي، ارزشيابي برنامه هاي آموزشي، ارزيابي دانشجو (آزمونها، ارزيابي باليني)، ارزيابي اعضاي هيأت علمي، توانمندسازي اعضاي هيأت علمي، آموزش مبتني بر پيامد (ارزيابي عملكرد دانشآموختگان)، آموزش مبتني بر مسأله (PBL)، آموزش مبتني بر جامعه، آموزش الكترونيك، آموزش باليني، روشهاي ياد دهي و يادگيري، نظام انگيزش و تشويق در آموزش، آموزش و ارزيابي مهارت هاي ارتباطي، تفكر نقادانه، نظام حمايت از فراگيران، ارزشيابي روش هاي آموزش مداوم و ارتقاء مداوم حرفه اي، آموزش اخلاق پزشكي، مديريت آموزش و ... حمايت مي كند.
با توجه به محدوديت منابع مالي اين مركز اولويت با طرح ها و پروژه هايي است كه زودتر ارسال شوند، كاربردي باشند، منابع كمتري نياز داشته باشند و مشترك بين افراد يا بخش ها باشند.
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