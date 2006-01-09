مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران از طرح‏ هاي پژوهشي حمايت مي كند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مركز مطالعات و توسعه آموزش و معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با روش هايي از قبيل اعطاي Grant هاي پژوهشي به اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و دستياران، ارائه مشاوره در زمينه پژوهش (تهيه پروپوزال، اجرا، آناليز و گزارش)، دسترسي به محيط‏ هاي پژوهشي مرتبط و منابع علمي مورد نياز و هدايت پايان نامه‏ هاي مرتبط با آموزش پزشكي حمايت مي‏ كند.

اين مركز از پژوهش‏ هاي محققان در حيطه‏ هاي آموزش عمومي، آموزش تخصصي و آموزش مداوم حمايت مي كند.

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران از تحقيقات در زمينه هاي برنامه‏ ريزي آموزشي، ارزشيابي برنامه‏ هاي آموزشي، ارزيابي دانشجو (آزمون‏ها، ارزيابي باليني)، ارزيابي اعضاي هيأت علمي، توانمندسازي اعضاي هيأت علمي، آموزش مبتني بر پيامد (ارزيابي عملكرد دانش‏آموختگان)، آموزش مبتني بر مسأله (PBL)، آموزش مبتني بر جامعه، آموزش الكترونيك، آموزش باليني، روش‏هاي ياد دهي و يادگيري، نظام انگيزش و تشويق در آموزش، آموزش و ارزيابي مهارت‏ هاي ارتباطي، تفكر نقادانه، نظام حمايت از فراگيران، ارزشيابي روش‏ هاي آموزش مداوم و ارتقاء مداوم حرفه ‏اي، آموزش اخلاق پزشكي، مديريت آموزش و ... حمايت مي كند.

با توجه به محدوديت منابع مالي اين مركز اولويت با طرح‏ ها و پروژه هايي است كه زودتر ارسال شوند، كاربردي باشند، منابع كمتري نياز داشته باشند و مشترك بين افراد يا بخش‏ ها باشند.