استیفای حقوق هسته ای ملت بدون تهدید و تحقیر/ آمادگی نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان عصر پنج شنبه در آیین افتتاح مسجدالنبی قشم بیان کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، مردم و دولت در مقابل دستاوردهای ایران اسلامی ایستادگی خواهد کرد و به هیچ عنوان زیر بار حرف زور و خارج از تعهدات بین المللی نمی رود.

وی اظهار داشت: توافق هسته ای هم اکنون به نفع همه کشورهاست و جمهوری اسلامی ایران نیز تمام تلاش خود را برای رسیدن به این مهم انجام می دهد؛ اما معتقدیم این توافق نباید آسیبی به منافع ملی بزند.

وزارت دفاع آماده دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: وزارت دفاع و نیروهای مسلح نظامی و انتظامی آمادگی کامل برای هر گونه دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی دارند.

وی گفت: جمهوری اسلامی در میان کشورهای منطقه دارای امنیت کافی است و توانسته با تکیه بر توان داخلی ثبات و امنیت کافی را در مرزهای کشور رقم بزند.

سردار دهقان بیان کرد: در سایه امنیت و ثبات است که توسعه معنا پیدا می کند و حالا وقت آن رسیده که با تکیه بر امنیت کشور، نسبت به ارتقای شاخص های دیگر توسعه در کشور گام برداریم.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی سعی در ناامن کردن خاورمیانه را دارند، اضافه کرد: جریان های تکفیری و تروریستی با حمایت برخی از کشورهای اسلامی، به جان مسلمانان افتاده اند و با کشتار بی رحمانه تنها رفاه اسراییل و بی ثباتی منطقه را موجب می شوند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران به برخی دولت هایی که مورد حمله گروه های تکفیری و تروریستی در منطقه قرار گرفته اند کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: ایران اسلامی برای برقراری ثبات در منطقه از هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهد کرد و جهانیان باید بدانند ایران اسلامی و کشورهای منطقه خود می توانند مشکلات خاورمیانه را حل کنند و نیازی به دخالت بیگانگان ندارند.