عراق در سال 2005 ؛ انتخابات سرنوشت ساز و آغاز محاكمه ديكتاتور سابق

دراين سال عراق همچون سال 2004 با وجود ده ها هزار نظامي آمريكايي، شاهد دهها عمليات تروريستي عليه بيگناهان وهرج و مرج و نا امني، آغازبرگزاري محاكمه صدام و سه بار حضور مردم در پاي صندوق هاي راي بود تا جايي كه برخي به احتمال بروز جنگ داخلي هشدار مي دادند.

انتخابات30 ژانويه(11 بهمن 83)



برگزاري انتخابات آزاد بعد از50 سال حكومت هاي ديكتاتوري درعراق، مهمترين حادثه آغاز سال گذشته بود.

تاكيد مراجع شيعه بر ضرورت مشاركت گسترده مردم در انتخابات:

آيت الله سيستاني مرجع عاليقدرشيعيان درعراق و ديگر علماي مطرح اين كشور تمام قشرهاي ملت عراق را به حضور گسترده و قدرتمند در انتخابات فرا خواندند،



مرجعيت شيعه تاكيد كرده بود كه در انتخابات از هيچ ليست و گروه مشخصي حمايت نخواهد كرد، اما از راي دهندگان عراقي خواست به نامزدهايي كه در راستاي منافع ملي و اسلامي ملت حركت مي كنند، راي دهند.

با اين وصف دراولين انتخابات عراق در30 ژانويه(11بهمن 83) با وجود تحريم آن از سوي اقليت ،هشت ميليون ونيم عراقي شركت نمودند، 320 هزار عراقي در 15 كشور خارجي نيز آراي خود را به صندوقهاي راي انداختند، تعداد 59 هزار عراقي در ايران راي دادند كه بالاترين ميزان مشاركت عراقي هاي مقيم كشورهاي خارجي بود؛ برخي كشورها از جمله آمريكا، آلمان و انگليس و نيز سازمان ملل متحد برگزاري انتخابات پارلماني عراق را گام مهمي در روند سياسي اين كشور قلمداد كردند و بر حمايت خود از آن تاكيد كردند.

آمريكايي ها معتقد بودند كه برگزاري انتخابات درعراق يك پيروزي بزرگ براي آنها است، البته اقليت (عرب هاي اهل سنت) در اين انتخابات حضور بسيار كم رنگي داشتند.

مدتي پس ازبرگزاري انتخابات و با رايزني هاي جريانهاي پيروز( ائتلاف عراق يكپارچه وائتلاف كردستان)، ابراهيم الجعفري رهبر حزب الدعوه و از احزاب اصلي تشكيل دهنده ائتلاف يكپارچه به عنوان نخست وزير به مجمع ملي معرفي شد و توانست راي اعتماد بگيرد.



جلال طالباني رئيس حزب اتحاديه ميهني كردستان هم با حمايت شيعيان به عنوان رئيس جمهوري عراق انتخاب شدند.

برگزاري انتخابات در عراق مشكلات مهمي را براي آمريكا به وجود آورد، به طوري كه آمريكايي ها با وجود اينكه سعي داشتند افراد مورد نظر خود را درحكومت عراق برسركار آورند، اما در عمل با ناكامي روبروشدند.



همه پرسي قانون اساسي عراق و راي اعتماد اكثريت عراقي ها به آن :



15 اكتبر سال گذشته(23 مهر) قانون اساسي پيشنهادي مجمع ملي كه ازآن به عنوان ديباچه يا مهد اولين قانون ياد مي شود، به رفراندوم گذاشته مي شود. اين اولين بار بعد از سال 1925 است كه تهيه و تصويب اين قانون ازمجاري دموكراتيك عراق عبور مي كند.

طبق آمار 5/15 ميليون راي دهنده عراقي واجد شرايط براي شركت درهمه پرسي پيش نويس قانون اساسي عراق بودند. درهاي 6 هزار و235 حوزه راي گيري به مدت 10 ساعت بر روي عراقيها گشوده شد و بيش از نيم ميليون نيروي عراقي و آمريكايي حفاظت ازامنيت مراكز راي گيري انتخابات درعراق را به عهده گرفتند.كميسرعالي انتخابات عراق رسما نتايج همه پرسي پيش نويس قانون اساسي اين كشور را اعلام كرد: اين پيش نويس با راي اكثريت 78 درصد مورد تاييد مردم قرار گرفت.

انتخابات پارلماني 15 دسامبر(24 آذرماه) :

انتخابات پارلماني عراق در15 دسامبر گذشته (24 آذرماه) درمناطق مختلف با بيش از70 هزار و 700 نامزد درقالب 228 ليست انتخاباتي براي كسب 275 كرسي مجلس نمايندگان جديد با هم به رقابت پرداختند؛هيئت عالي مستقل انتخابات عراق براي عراقي هاي مقيم 15كشور دو روز زودتر از موعد رسمي آن(15 دسامبر) انتخابات را برگزاركرد؛ 7هزار و 655 نامزد از 307 حزب و گروه سياسي (افراد مستقل و احزاب سياسي) و 19 ائتلاف در انتخابات مشاركت كردند.

در راس ائتلاف هايي كه براي انتخابات آتي تشكيل شده اند، ائتلاف هايي حضور داشتند كه از نفوذ و جايگاه گسترده اي در ميان مردم برخوردار هستند و اميدهاي زيادي به دستيابي آنها به نتايج مثبت در انتخابات پارلماني آتي وجود داشت؛ مطرح ترين اين ائتلاف ها، ائتلاف عراق يكپارچه بود كه 17 گروه و تشكل سياسي و شمار زيادي از شخصيت هاي مطرح سياسي عراق را در خود جاي داد، رهبري اين ائتلاف را سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق برعهده دارد .

مطرح ترين گروه ها و احزاب تشكيل دهنده ائتلاف عراق يكپارچه عبارتند از : مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به رهبري حكيم، جريان صدر به رهبري مقتدي صدر، حزب الدعوه اسلامي / به رهبري ابراهيم الجعفري(نخست وزير فعلي )، حزب فضيلت اسلامي، حزب تجمع الوسط، سازمان بدر، گروه عدالت ، جنبش حزب الله عراق، جنبش سيد الشهداء، جنبش وفاداري تركمان هاي عراق، اتحاديه اسلامي تركمان هاي عراق، تجمع عدالت و مساوات، جنبش دمكرات هاي عراق، تجمع اصلاحات و سازندگي ( ملتقي الاصلاح و البناء) و حزب آزادگان(احرار) عراق .

2- ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير سابق كه شامل 15 گروه و تشكل و شخصيت هاي مطرح لائيك و ليبرال شامل عدنان پاچه چي(سني) عضو شوراي حكومت انتقالي سابق، حميد مجيد موسي دبيركل حزب كمونيست عراق مي باشد.



3- ائتلاف كردستان شامل دو حزب اصلي كردستان يعني دمكرات به رهبري مسعود بارزاني (رئيس حكومت محلي كردستان) و اتحاديه ميهني به رهبري جلال طالباني (رئيس جمهوري كنوني عراق)، حزب كمونيست كردستان، حزب سوسيال دمكرات، جماعت اسلامي كردستان، حزب برادري تركمان ها و حزب اتحاديه دمكراتيك كلداني ها است.

4- ائتلاف سني ها شامل حزب اسلامي عراق به رهبري طارق الهاشمي، شوراي گفتگوي ملي به رهبري خلف العليان، كنفرانس اهل تسنن به رهبري عدنان محمد سلمان الدليمي كه در چارچوب يك ليست واحد تحت عنوان جبهه توافق عراقي (التوافق العراقيه)

درانتخابات شركت خواهد كرد.

5- ائتلاف كنگره ملي عراق كه رهبري آن را احمد چلبي (معاون فعلي نخست وزيرعراق) برعهده دارد كه شامل ده گروه و حزب از جمله حزب كنگره ملي عراق، حزب قانون اساسي عراق، جنبش قانون اساسي عراق، حزب القرار تركمان ها و تجمع عراق دمكراتيك، حزب ملي دمكراتيك اول، جبهه عمل مشترك دمكراتيك، گروه دبيرخانه ايالت جنوب عراق و ليست مستقل و طارق عبدالكريم الشهد و دو وزير شامل عبدالحسين شندل وزير دادگستري و عبدالفلاح حسن وزير آموزش است، چلبي در انتخابات گذشته در ائتلاف عراق يكپارچه حضور داشت اما چندي پيش از اين ائتلاف خارج شد.

با اين حال درانتخابات پارلماني سرنوشت ساز عراق از مجموع 15 ميليون واجد شرايط دادن راي، بين 10 تا 11 ميليون عراقي يعني حدود 70 درصد واجدان شرايط دادن راي شركت كردند. با اينكه شمارش آراي انتخاباتي ازشب پايان راي گيري در حوزه ها آغاز شد ولي تاكنون نتايج آن به دليل مخالفت برخي گروههاي عراقي اعلام نشده است.

هيئت عالي مستقل انتخابات عراق اعلام كرد از مجموع 89 درصد آراي شمارش شده در بغداد، ائتلاف عراق يكپارچه (شيعيان) به رهبري سيدعبدالعزيز حكيم، 52 درصد آرا، ائتلاف الدليمي( از رهبران اهل تسنن) 18 درصد آرا و ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير سابق 13 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق و هفت تن از همدستانش:



ازمهمترين تحولات 2005 درعراق برگزاري جلسات دادگاه محاكمه ديكتاتور سابق عراق بود، 19 اكتبر(27 مهر) اولين جلسه رسيدگي به جنايات صدام بود، كه اولين مورد اتهامي سران رژيم بعث، كشتار 143 شيعه در روستاي دجيل در سال 1982 بود،

اما با وجود چندين جلسه برگزاري جلسات دادگاه، به علت طفره رفتن سران رژيم سابق از به عهده گرفتن مسئوليت جنايات خود؛

محاكمه ديكتاتور به سال 24 ژانويه 2006 (4 بهمن ) موكول شد.



تاكنون در جلسات انجام شده اين دادگاه، موضوع دست داشتن صدام و اركان رژيم سرنگون شده وي در جنايت هولناك كشتار مردم دجيل (قتل عام 148 تن از مردم اين منطقه در سال 1982 پس از بازديد صدام از آن) بررسي شده است، اما ديكتاتور سابق و همدستانش مسئوليت خود را در اين جنايت انكار كرده اند و حاضر به پذيرش آن نيستند.

محاكمه صدام 19 اكتبر سال جاري ميلادي(27 مهر) آغاز شد، اما هر بار به تعويق افتاد، 22 دسامبر سال گذشته (1 دي ) آخرين جلسه محاكمه صدام در آن سال بود كه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

در جلسات محاكمه ديكتاتور سابق عراق، چند شاهد با حضور در دادگاه، عليه جنايات هولناك صدام و همدستانش شهادت دادند.

صدام در آخرين جلسه محاكمه خود در سال گذشته ميلادي مدعي شد كه " حتي در صورتي كه شيمون پرز يا جرج بوش وي را محاكمه كنند، هيچ اهميتي به آن نخواهد داد."

وي خطاب به قاضي دادگاه گفت : " براي من مهم نيست كه پرز(معاون نخست وزير رژيم اسرائيل) يا بوش (رئيس جمهوري آمريكا) به اينجا بيايند و ما را محاكمه كنند."







عمليات تروريستي گروه القاعده عليه بيگناهان



دراين سال تروريست ها تلاش كردند تا با تشديدعمليات تروريستي عليه شيعيان(اكثريت ملت ) ناكارآمدي دولت موقت عراق را نشان دهند؛ زيرا شيعيان و كردها زمام حكومت را دردست داشتند، اما تروريست ها در اقدامشان ناكام ماندند چون دولت عراق توانست با طرحهاي امنيتي عمليات تروريستي را مهار كند.

آن طوري كه گروههاي سني عراق وبدبينان تصورمي كردند عراق درجهت تقسيم شدن پيش نرفت وشاهد يك پيشرفت در انتقال روند قدرت بو،د به طوري كه انتخابات سراسري در 30 ژانويه برگزار شد وسپس يك همه پرسي درمورد پيش نويس قانون اساسي در 15 اكتبر برگزار شد و بعد از آن 15 دسامبر انتخابات پارلماني اجرا شد.

عراق در سال 2005 ميلادي شاهد عمليات انتحاري خونين متعددي بود كه بارزترين آن عمليات انتحاري يك تروريست اردني درشهر حله - واقع در 100 كيلومتري جنوب بغداد - در پايان ماه فوريه گذشته بود كه منجربه كشته شدن 118 عراقي بيگناه شد.

درپايان ماه آگوست گذشته هم درپي حملات موشكي تروريستها بيش ازهزارعزادارشيعه عراقي درپي ازدحام جمعيت بر روي پل ائمه درشمال بغداد و ريزش پل كشته شدند.

در14سپتامبر گذشته 128 عراقي درحملات پراكنده بغداد كشته شدند و پس از آن در 18 نوامبر گذشته درجريان عمليات انتحاري دردومسجد شيعيان درخانقين درشمال شرق بغداد 78 شيعه كشته شدند؛جولاي گذشته 32 كودك عراقي درجريان عمليات انتحاري با استفاده از خودروي بمب گذاري شده عليه نيروهاي آمريكايي كشته شدند.

گروه تروريستي القاعده به رياست ابو مصعب الزرقاوي مسئوليت بسياري ازعمليات تروريستي درعراق را برعهده گرفته است. دوماه پيش نيروهاي آمريكايي درجريان بازرسي از يك زندان وزارت كشور عراق در بغداد دستكم 170 سني را آزاد كردند و مدعي شدند هفت تن از آنها شكنجه شدند.

دراين سال ارتش آمريكا كه رهبري جنگ بر ضد عراق را از مارس 2003 هدايت مي كرد وبراساس آمار وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون ) تاكنون بيش از2 هزار 160 نظامي خود را از دست داد درحالي كه جرج بوش رئيس جمهوري اين كشوراز پيروزي كامل كشورش برتروريسم در جهان سخن به ميان آورده است .



بعد ازاينكه واشنگتن سخن گفتن درمورد خروج نيروهاي اين كشور ازعراق را قاطعانه رد كرد، وزارت دفاع آمريكا ازتصميم خود براي اعزام دو لشگربه عراق در سال آينده صرف نظر كرد كه اين اقدام در نهايت منجربه كاهش شمارنيروهاي آمريكايي درعراق به ميزان 7 هزارنفر شد.

آخرين تحولات سال 2006، آغاز رايزني ها و مذاكرات ائتلافهاي پيروز انتخابات براي تشكيل دولت آتي عراق بود، كه همچنان در سال جديد دنبال مي شود، ائتلاف عراق يكپارچه به رهبري سيدعبدالعزيز حكيم بر اساس نتايج شبه رسمي بيشترين تعداد آرا را به دست آورده است، پس از آن ائتلاف كردستان به رهبري طالباني وبارزاني و در رده بعدي جبهه التوافق(اقليت سني) و در رده آخر ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير سابق قرار دارند.



هم اكنون به علت اعتراض گروههاي اقليت به نتايج اعلام شده انتخابات، ناظراني به عراق آمده اند تا به شكايتهاي اين گروهها رسيدگي كنند، اما هيئت عالي مستقل انتخابات تاكيد كرده است كه تنها بين 50 تا 70 كرسي از مجموع 31 هزار كرسي انتخابات 15 دسامبر(تنها دو درصد) ابطال خواهد شد.