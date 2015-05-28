ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی شامگاه پنج شنبه در همایش «پرواز پرستوها» به مناسبت تجلیل از دو شهیده زن خرمشهری عنوان کرد: امروز دور هم اینجا در شهر مقدس خرمشهر جمع شده ایم تا از دو زن مبارز و حماسه آفرین این شهر تجلیل و یادی کنیم.

وی گفت: هرگاه نام خرمشهر و حماسه های آن را می شنویم ناخداگاه حس غرور در ما زنده می شود.

مولاوردی، تقارن مراسم امروز با عنوان پرواز پرستوها با اعیاد شعبانیه را به فال نیک گرفت و گفت: امروز این فرصت به ما دست داده شده است که یادی کنیم از کسانی که بعد از جنگ گمنام بودند و این زنان بی ادعا را طی این سالها فراموش کرده بودیم در صورتی که اگر ایثار انها نبود حماسه های بزرگ نیز خلق نمی شد.

وی افزود: حماسه انقلاب و دفاع مقدس به همان اندازه که با بازوی مردان استوار بود به همان اندازه هم بر دوش زنان نیز استوار بوده است.

مولاوردی در بخش دیگری گفت: وظیفه ما امروز این است که این ارزش ها را به نسل جدید منتقل کنیم و لازم است شهدای زن و به خصوص این دو شهید بزرگ زن خرمشهری برای تمام ایران شناسانده شوند.

مشاور و معاون رئیس جمهور در امور زنان عنوان کرد: امروز که ۳۳ سال از آزادسازی خرمشهر می گذرد فرصت مناسبی است که دینی که این مردم به گردن تمام ایران دارند ادا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهیده شهناز حاجی شاه و شهیده شهناز محمدی زاده دو شهیده ای بودند که مراسم یادبود آنها برگزار شد.