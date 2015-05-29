به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی شامگاه پنج شنبه در همایش «پرواز پرستوها» به مناسبت تجلیل از دو شهیده زن خرمشهری، از اختصاص اعتباراتی به مدیران مدارس برای تعمیرات لازم خبر داد و افزود: منطقه آزاد اروند و هیئت مدیره آن، آموزش و فرهنگ را به عنوان زیر ساخت های اجتماعی می دانند.

زمانی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند اعتباراتی به مدیران مدارس برای تعمیرات مدارس خرمشهر داده است تا تعمیرات لازم را خود انجام دهند.

وی افزود: امیدواریم در آینده بتوانیم مدارسی در خور شان خرمشهر تاسیس کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، فعالیت های انجام شده در زمان بازسازی و بعد از جنگ را برای خرمشهر قابل قبول نداست و گفت: بعد از جنگ یعنی در دوران بازسازی فعالیت قابل توجهی در خرمشهر انجام نشده است.

زمانی گفت: لازم است سرمایه گذاری در این منطقه را بیش از دیگر مناطق کشور در نظر گرفت و منطقه آزاد اروند آماده همکاری نیز در این زمینه است.

وی ارتقای زیرساخت های آموزشی تنها در حوزه احداث مدارس را کافی ندانست و گفت: برای ارتقای سطح آموزشی خرمشهر، لازم است ارتقای آموزش ها در همه زمینه ها و بهداشت جامعه نیز در نظر گرفته شود.

در ابتدای این مراسم فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، خرمشهر را سرزمین لاله ها و حماسه ها توصیف کرد و گفت: اگر ما در دوران دفاع مقدس چند برگ زرینی از تاریخ آن پیدا کنیم حتما آن چند برگ زرین خرمشهر خواهد بود.

وی افزود: مردم این شهر با دستانی خالی حماسه ها آفریدند که در تاریخ کشورمان ماندگار شد.

خبیر به دفاع مردم خرمشهر و مقاومت مردم این شهر در همان روزهای نخست جنگ اشاره کرد و گفت: وقتی آن صحنه ها را مرور می کنیم می بینیم هم مردان و هم زنان خرمشهری دست به دفاع از این شهر زدند در شرایطی که سلاح و مهمات به اندازه کافی نیز وجود نداشت.

وی نقش زنان را در جبهه ها و پشت جبهه ها بسیار ارزشمند بر شمرد و افزود: نقش زنان در این شهر کمتر از مردان نبود و روایت های بسیار زیادی در کتاب ها از حماسه های آنها نقل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهیده شهناز حاجی شاه و شهیده شهناز محمدی زاده دو شهیده ای بودند که مراسم یادبود آنها برگزار شد.