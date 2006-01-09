خانواده ها فقط " معلم سرخانه " را قبول دارند

مدير گروه پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت آموزش و پرورش در خصوص علت هاي رواج استفاده از " معلمان سرخانه " در ميان معلمان كشور به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: تاريخ كشور نشان مي دهد در گذشته خانواده ها براي تربيت فرزندان ، معلماني را به خانه دعوت مي كرده اند اما اين موضوع امروزه شكل ديگري به خود گرفته است.

دكتر احد نويدي تصريح كرد: امروزه تعليم و تربيت در آموزش و پرورش تنها با يك هدف عمده و فلشي به سوي قبولي در كنكور انجام مي شود.

وي دليل اين امر را نوع اقتصاد كشور و جهان سومي بودن توجه به تعليم و تربيت عنوان كرد و افزود: چنانچه هدف قبولي در دانشگاه همچنان يكه تاز اهداف معلمان و خانواده ها از تحصيل باشد ، ديگر انگيزه اي براي آموزش تربيت و ادب واقعي باقي نخواهد ماند.

نويدي با تاكيد بر اينكه كلاس هاي درس فعلي به دليل بي توجهي واقعي دست اندركاران تعليم و تربيت ، براي معلمان و دانش آموزان كارايي كافي ندارد ، افزود: چنانچه نظم اجتماعي برقرار نباشد انتظار اخلاق حرفه اي از معلمان انتظار بيهوده اي خواهد بود.

مدير گروه پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت در ادامه به يكي از تحقيقات خود درباره معدل اخلاق حرفه اي معلمان اشاره كرد و گفت: اين افراد نسبت به سايرحرفه ها در اين زمينه از معدل بالاتري برخوردارند اما از سوي ديگر گروهي از معلمان نيز با رعايت نكردن اخلاق حرفه اي و متاثر از شرايط فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه مطالب را به طور كامل در كلاس هاي درس بيان نمي كنند و به تدريس خصوصي دانش آموزان همان كلاس روي مي آورند.

نويدي ، پديده معلم سرخانه بودن را براي معلماني كه اين چنين مي انديشند و براي كسب درآمد بيشتردر كلاس هاي درس مانند افراد كم فروش عمل مي كنند ، غير اخلاقي دانست.

وي ضمن انتقاد از آموزش در جهت كنكور تنها راه حل از بين بردن رواج نادرست " معلم سرخانه " را تبدل شعارها به واقعيات عنوان كرد و گفت: تخصيص بودجه خاص به معلمان آموزش و پرورش تا حد زيادي از ابعاد غير اخلاقي اين پديده خواهد كاست.

