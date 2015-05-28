شروع آموزش نظامی به مخالفان مسلح سوری در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه از شروع آموزش معارضان مسلح سوری در خاک ترکیه برای جنگ با داعش توسط ارتش آمریکا خبر داد. این مسئول در عین حال در مورد جزئیات این اقدام از جمله تعداد افرادی که در مرحله اول آموزش می بینند و زمان دقیق شروع این آموزش چیزی نگفت. همچنین پنتاگون از ارائه توضیح در این مورد خودداری کرد.

پیش از این وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که قصد دارد 15000 معارض مسلح سوری را طی سه سال در ترکیه، عربستان و قطر آموزش دهد که در مرحله اول 1200 نفر آموزش خواهند دید و ارتش آمریکا این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که آموزش معارضین مسلح سوریه با اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ترکیه که از توافق اولیه با واشنگتن در مورد حمایت هوایی از معارضان مسلح سوری سخن گفته بود، در تناقض است. وی گفته بود که بدون حمایت هوایی از معارضان مسلح سوری، آموزش آنها بی فایده است.

چاووش اوغلو از آموزش 300 معارض مسلح سوری در هر مرحله و رساندن افراد آموزش دیده به دو هزار نفر تا پایان سال جاری خبر داده بود، ولی به گفته او بعد مسافت میان ترکیه و آمریکا باعث تاخیر در ورود گروه نظامی آمریکا شد. وی تاکید کرده هیچ اختلافی بین آنکارا و واشنگتن در این زمینه وجود ندارد.

گفتنی است بعد از تعویق مکرر شروع آموزش معارضان مسلح سوری، آنکارا و واشنگتن بر شروع آموزش و تسلیح مخالفان در فوریه گذشته توافق کردند، سپس مسئولان ترکیه تصریح کردند که آموزش ماه مارس شروع خواهد شد ولی در نهایت شروع دوره به ماه می موکول شد.