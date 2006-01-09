محورهاي مهم دستور كار نشست آتي سران عرب

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، موسي درباره نشست آينده سران كشورهاي عضو اتحاديه عرب كه پايان مارس در خارطوم سودان برگزار خواهد شد، آن را مهمترين حادثه جهان عرب در سال 2006 قلمداد كرد كه به گفته وي روند نوسازي و توسعه در اتحاديه عرب و جهان عرب و تداوم آن را بررسي خواهد كرد.



به گفته وي در نشست آتي، مسئله فلسطين، تحولات عراق، سوريه ، لبنان، سودان، سومالي و موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادي و اجتماعي در جهان عرب بررسي خواهد شد.



موسي بر اهميت روند اصلاحات و نوسازي وتوسعه اقتصادي و اجتماعي در جهان عرب تاكيد كرد.



موسي افزود كه مقابله با تهاجم فرهنگي و ايدئولوژيك عليه اسلام و مسلمانان و پيگيري موضوع برخورد تمدن ها از نكات اساسي است كه اتحاديه عرب در سال 2006 به آن خواهد پرداخت.



عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب بر اهميت همكاري همه طرفهاي ذيربط با تيم بين المللي بررسي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان تاكيد كرد.



دبيركل اتحاديه عرب گفت كه موضع همه اين است كه تحقيقات مربوط به ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان بر اساس قطعنامه شوراي امنيت يك مسئله قطعي و حتمي است .



موسي درباره اظهارات عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه گفت كه سخنان خدام عنصر جديدي را در تحولات بحران سوريه و لبنان وارد كرد و بعد خطرناكي و داراي پيامدهايي است كه پنهان نيست.



وي درباره موضع خود در خصوص گفتگوي تيم تحقيق سازمان ملل با بشار اسد بر اهميت همكاري سوريه با روند تحقيق تاكيد كرد و از آغاز تماسهاي اتحاديه عرب با سوريه و لبنان و نيز تماس هاي كشورهاي عربي براي حل بحران موجود خبر داد.



دبيركل اتحاديه عرب درباره خالي شدن صحنه سياسي از آريل شارون نخست وزير رژيم اسرائيل پس از بيماري اخير وي ابراز اميدواري كرد تا رهبران جديد اسرائيل به سوي صلح گام بردارند و عمق اين صلح را درك كرده و به تشكيل دولت فلسطيني به پايتختي قدس شرقي به عنوان اساس صلح عربي اسرائيلي اعتراف كنند.



عمرو موسي درباره موضوع هسته اي ايران گفت : به اعتقاد من اين موضوع پايه هاي ثابتي دارد كه نبايد متزلزل شود، و آن ايجاد منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي و سلاحهاي كشتار جمعي بدون هرگونه استثنايي است.



دبيركل اتحاديه عرب افزود كه اين مسئله با مفاهيم راهبردي مهمي ارتباط دارد كما اينكه خلع سلاح هسته اي آفريقا با خلع سلاح هسته اي از خاورميانه ارتباط دارد، كه اين مسئله در موضع سازمان ملل و نيز موضع آژانس بين المللي انرژي اتمي ارتباط دارد و اين سياست بر اساس قطعنامه هاي نشست سران عرب هم مقرر شده است.



موسي درباره نامزدي مجدد خود براي دبيركلي اتحاديه عرب كه قرار است در نشست آينده سران عرب در خارطوم(مارس ) بررسي شود، گفت كه تصميم ندارد اكنون درباره اين مسئله سخني بگويد.



وي افزود كه پست دبيركلي منحصر به فرد خاصي نيست و هيچ بندي هم كه تصريح كند دبيركل بايد از كشور مقر اتحاديه باشد، وجود ندارد، مقر اتحاديه عرب در قاهره مصر قرار دارد.