سرمایه در گردش صنایع بخش خصوصی استان بوشهر تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، خضر خلیلی پنجشنبه‌شب در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در بخش تولید است و امیدواریم شاهد حمایت گسترده از صنایع استان بوشهر باشیم.

وی ادامه داد: بسیاری از کالاهای تولیدی استان بوشهر با کیفیت بالا و قیمت مناسبی ارائه می‌شوند که قابلیت رقابت با دیگر تولیدکنندگان داخلی و تولیدات و نمونه‌های خارجی را دارند.

دبیر انجمن صنایع استان بوشهر با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر از تولیدکنندگان استان بوشهر، اضافه کرد: استاندار بوشهر به همه دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده که نیازهای خود را از طریق صنایع استان بوشهر تامین کنند.

وی به وعده‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: انتظار از وزارت صنعت و معدن و تجارت این است که به وعده‌های دولت در این زمینه جامعه عمل بپوشاند.

خلیلی تصریح کرد: یکی از مصوبات مهم سفر هیئت دولت به استان بوشهر، حمایت از بخش خصوصی بود که این موضوع هنوز عملی نشده است و در حد مکاتبات باقی مانده است.

دبیر انجمن صنایع استان بوشهر با اشاره به آمادگی این انجمن برای کمک به برنامه‌های حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزود: تولیدات استان بوشهر داری قابلیت‌های بالایی برای رقابت با محصولات مشابه هستند.