۱۹ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۳۱

سخنگوي شوراي امنيت ملي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه :

ايران به همكاري آژانس براي از سرگيري تحقيقات هسته اي اميدوار است

ايران به همكاري آژانس براي از سرگيري تحقيقات هسته اي اميدوار است

سخنگوي شوراي امنيت ملي ايران گفت تهران براي از سرگيري تحقيقات هسته اي خود به همكاري آژانس بين المللي انرژي هسته اي اميدوار است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "حسين انتظامي " ابراز اميدواري كرد كه آژانس اقدامات لازم را  به عمل آورد تا اينكه فعاليت هاي تحقيقاتي امروز از سر گرفته شود.

اما سخنگوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي در وين گفت اين ايران است كه بايد در اين باره همكاري كند . وي گفت ما همچنان منتظر توضيحات بيشتر هستيم و چيز بيشتري براي اعلام كردن نداريم .

اين در حالي است كه مسئولان ايراني اصرار دارند آژانس مهر و موم هاي  تاسيسات هسته اي را كه قصد دارند فعاليت هاي تحقيقاتي در آن ها  آغاز شود بردارند .

در اين ميان منابع ديپلماتيك در وين خاطرنشان كردند با توجه به اين كه  تعليق فعاليت ها داوطلبانه بوده است و مشمول الزامات پيمان منع گسترش هسته اي نمي شود ايراني ها مي توانند شخصا مهر و موم ها را بردارند .

