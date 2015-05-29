همدلی و همزبانی رهبر انقلاب و مردم عامل عزت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی‌فرد شامگاه پنجشنبه در همایش فصلی هیئت محبین امیر المومنین علی(ع) با بیان اینکه همدلی و همزبانی آزادگان با یکدیگر از عوامل موفقیت آزادگان در دوران اسارت آنان بود، گفت: یک مجموعه متفرق هیچگاه به هیچ موفقیتی دست نخواهد یافت زیرا هر موفقیت دستاورد حرکت جمعی است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هر چه طالب وحدت بیشتری باشیم، دستاورد بیشتری نیز به دست خواهیم آورد، عنوان کرد: موفقیت در سایه انسجام و وحدت به وجود خواهد آمد.

وی با تأکید بر اینکه شعار «پاک باش و خدمت گذار» رمز همدلی و همزبانی بود که شهید ابوترابی در زمان اسارت بین آزادگان ساری و جاری کرده بود، اظهار داشت: آزادگان طعم پاک بودن را در اسارت چشیدید و برکات آن را را نیز دیدند.

وی افزود: در دوران اسارت در زندان‌های عراق هر آزاده سعی می‌کرد به دیگری خدمت کند و آنچه می‌داند را به دیگری نیز بیاموزد.

ابوترابی‌فرد با تأکید بر اینکه همدلی ثمره پاک بودن و خدمت گذار بودن است، عنوان کرد: راز موفقیت مردم یک کشور وحدت است.

ابوترابی‌فرد با تأکید بر اینکه همدلی و همزبانی رهبر معظم انقلاب با ملت عامل موفقیت کشور است، عنوان کرد: دفاع مقدس به موتور موفقیت نظام تبدیل شد چراکه بین امام و مردم همدلی و وحدت برقرار بود.

وی با بیان اینکه عزت انقلاب اسلامی به دلیل وجود همدلی و همزبانی بین رهبر معظم انقلاب و مردم است، گفت: ایران باید به بهترین کشور جهان تبدیل شود.

ادامه داد: پس از هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی به یکی از قدرت‌های جهان تبدیل و از امنیت مثال زدنی برخوردار است، عنوان کرد: با ظرفیت‌های موجود در کشور بدون تردید آینده بهتر از گذشته خواهد بود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم به سالروز شهادت حجت الاسلام ابوترابی‌فرد اشاره کرد و اظهار داشت: نام و یاد ابوترابی در زمان اسارت موجب آرامش آزادگان بود و وجودش همه ترفند‌های دشمن را برای از پای درآوردن آزادگان نقش بر آب می‌کرد.

امیر خجسته با بیان اینکه آزادگان شرایط سخت اسارت را با کمک ابوترابی‌ تحمل کردند، گفت: امروز آزادگان هشت سال دفاع مقدس در اوج قدرت در حال خدمت به کشور هستند.

وی ادامه داد: حسن خلق ابوترابی باعث ایجاد تحول بین عراقی‌ها شده بود به طوری که تیمسار عراقی شیفته سرور آزادگان شده بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مجلس شورای اسلامی تمام توانشان را برای ایجاد و حفظ وحدت ملی و تحقق همدلی و همزبانی به کار بسته است، گفت: هر فردی که سخنش باعث آسیب رسیدن به جامعه شود، از این مردم نیست.

خجسته با تأکید بر اینکه مشکل اشتغال و ازدواج با وحدت حل می شود، افزود: پنج هزار میلیارد سرمایه گذاری وارد استان شده و منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد با مساحت دو هزار هکتار و ۳۰ هزار شغل زنده شده است.