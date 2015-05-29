هرمزگان به اندازه۸استان مشکل دارد/طلب ۴۰۰میلیاردی استان از خزانه

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری پنجشنبه شب در جلسه ای با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جزیره قشم بیان داشت: مشکلاتی نظیر آب آشامیدنی، برق، معیشت و کار در صدر مشکلات مردم این استان هستند که باید به آنها رسیدگی شود.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در افزایش جمعیت در نواحی جنوبی کشور، افزود: جمعیت این استان با توجه به وسعت آن بسیار اندک است و باید تمهیدات لازم به منظور ترغیب مردم اندیشیده شود.

استاندار هرمزگان همچنین با ابراز ناخرسندی از عدم اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد استانی به هرمزگام، اضافه کرد: هم اکنون تنها یک و نیم درصد این مبلغ تخصیص یافته که خزانه تاکنون اقدام مناسبی برای برگرداندن سهم هرمزگان انجام نداده است.

وی گفت: وجود مشکلاتی نظیر آب آشامیدنی در قشم نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا هر چه سریعتر بتوانیم این نیاز اولیه و حیاتی جزیره را تامین و تضمین کنیم.