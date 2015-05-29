دوران دفاع مقدس در هیچ مقطعی از تاریخ این سرزمین تکرار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کیانی شامگاه پنجشنبه در گردهمایی رزمندگان گردان تخریب لشگر ۳۲ انصار الحسین (ع) همدان که در اردوگاه ابوذر این شهر برگزار شد اظهار داشت: بزرگترین هدفی که در هشت سال دفاع مقدس به رزمندگان انگیزه می داد روحیه دفاعی بود که برای حفظ جان و ناموس و عزت کشور مقدس شده بود.

سردار کیانی با بیان اینکه در تمام مکتب های دنیا دفاع از داشته ها ارزشمند تلقی می شود، گفت: در مکتب ما مولایی به نام امام حسین (ع) بهترین الگو برای حضور در جبهه ها بود.

فرمانده دوران دفاع مقدس و نخستین فرمانده سپاه آبادان با تاکید بر اینکه در سال های دفاع مقدس امام خمینی نقش بی نظیری برای بالا رفتن انگیزه رزمندگان و روحیه جهادی آنها در جبهه ها ایفا می کرد، گفت: لشگر انصارالحسین به دلیل شناخت کمی که از جبهه جنوب داشت نسبت به لشگرهای دیگر از نظر تاکتیکی عقب بود اما در عملیات رشادت رزمندگان همدان زبانزد بود.

فرماندهی اسبق لشگر انصار الحسین گفت: در طول دفاع مقدس تک تک رزمندگان در خط مقدم یا پشت جهبه برای پیروزی جانفشانی کردند اما رشادت های تخریب چی ها در دفاع مقدس فراموش شدنی نیست.

کیانی اظهار کرد: دوران دفاع مقدس در هیچ مقطع از تاریخ این سرزمین تکرار نمی شود اما باید یاد و خاطره رشادت های رزمندگان، جانبازان و آزادگان و شهدا برای انتقال به نسل های بعدی حفظ شود.

گفتنی است در این مراسم که سردار حسین همدانی جانشین فرماندهی قرارگاه امام حسین(ع) و شماری از رزمندگان وجانبازان این گردان حضور داشتند، سخنرانان به بازخوانی شفاهی تاریخ دوران مقدس مرتبط با ماموریت های این گردان به ایراد سخن پرداختند.