تيم هاي سايپا، پيام ارتباطات و نفت اهواز مقابل حريفان خود به برتري دست يافتند

به گزارش خبرنگار"مهر" هفته سوم از دور برگشت ليگ وزنه برداري باشگاههاي كشورعصرامروزبرگزارشد و طي آن تيم هاي سايپا ، پيام ارتباطات و نفت اهوازمقابل حريفان خود به برتري دست يافتند .

براساس اين گزارش درچارچوب اين رقابتها درتهران دو ديدار برگزارشد و طي آن تيم سايپا با نتيجه 7 بر يك ازسد تيم نفت و گازاميديه گذشت و پيام ارتباطات 8 بر 5 مقابل تربيت بدني فارس به پيروزي رسيد .

همچنين دراهوازنفت اين شهربا نتيجه 8 بر 5 ازسد تيم حفاري گذشت و درمسجد سليمان به دليل انصراف تيم خراسان رضوي تيم مسجد سليمان يكطرفه وزنه زد.