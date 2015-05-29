گزارش بانک مرکزی از قیمت خوراکیها/ میوه یکساله ۸۵.۹درصد گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی متوسط قيمت خُرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران منتهی به هفته یک خرداد ۹۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، قیمت ۱۰ گروه مواد غذایی در این هفته نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایشی بوده و تنها یک قلم ثابت مانده است.

لبنيات و تخم مرغ

طبق اعلام بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت تمام اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. بهای تخم مرغ معادل ۷ درصد افزایش یافت و شانه اي ٧٥٠٠٠ الي ٩٥٠٠٠ ريال فروش مي رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و بهای برنج درجه دو داخله ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود معادل ۰.۵ درصد، لوبیا چیتی ۰.۲ درصد و لوبیا چشم بلبلی ۰.۱ درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

ميوه ها و سبزي هاي تازه

بر پایه این گزارش، در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري گيلاس عرضه نمي شد و پرتقال درجه يک و طالبي عرضه کمي داشت ولی ساير اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي گرديد.

ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه مي نمودند که در گروه ميوه هاي تازه قيمت سيب زرد تخم لبنان معادل ۰.۴ درصد و طالبی ۲.۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۸ درصد تا ۹.۴ درصد افزایش داشت. در گروه سبزي هاي تازه قيمت سبزي هاي برگي ثابت بود و بهاي ساير اقلام اين گروه بين ۱.۲ درصد تا ۱۱ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغيير بود. بهاي گوشت معادل ۴.۳ درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چاي و روغن نباتي

همچنین در اين هفته قيمت قند، شکر، چاي خارجي و انواع روغن نباتي ثابت بود.

بر پایه اعلام بانک مرکزی، قیمت لبنیات در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد، تخم مرغ ۲۲ درصد، برنج ۸.۵ درصد، حبوب ۹.۲ درصد، میوه های تازه ۸۵.۹ درصد، سبزی های تازه ۱۶.۹ درصد، گوشت قرمز ۷.۳ درصد، گوشت مرغ ۳ درصد، قند و شکر ۴.۵ درصد و چای نیز ۸.۲ درصد افزایش یافت. تنها قیمت روغن نباتی ثابت مانده است.