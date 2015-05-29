میزان بار مالی قبوض گاز پس از گرانی/ افزایش مالیات مصرف گاز

ناصر ابراهیمی در گفتگو با مهر تشریح بار مالی قبوض گاز پس از افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها و اجرای فاز سوم قانون هدفمند سازی یارانه ها، گفت: اگر هر مشترک بخش خانگی برای دوره تابستانی ماهانه ۱۰۰ مترمکعب گاز مصرف کند که میزان مصرف اکثر مشترکان هم در محدوده ۱۰۰ مترمکعب در ماه قرار دارد، بار مالی قبوض با افزایش خیره کننده ای روبرو نخواهد شد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه با مصرف ۱۰۰ مترمکعب در ماه و با احتساب هزینه آبونمان، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده، بار مالی صورت حساب های گاز به بیش از ۱۳ هزار تومان افزایش نمی یابد، اظهار داشت: دوره تابستانی تا آبان ماه سال جاری در اکثر استان ها و شهرهای کشور ادامه دارد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قبوض گاز با مصوبه سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: مالیات مصرف گاز قبوض خانگی از هشت به ۹ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

ابراهیمی با یادآوری اینکه برای سال جاری هیچ گونه تغییری در نحوه محاسبه آبونمان و بیمه شمترکان خانگی ایجاد نشده است، در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مصرف گاز خانگی هم توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس میزان عوارض مصرف گاز و فرمول محاسبه آن تغییر کرده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با یادآوری اینکه پیشتر نرخ عوارض مصرف گاز حدود ۱۳ تومان به ازای هر مترمکعب بوده است، تاکید کرد: اما با مصوبه مجلس این به ۱۰ درصد از کل مصرف گاز مشترکان کاهش یافته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس منجر به کاهش هزینه عوارض مصرف گاز در قبوض گاز خانگی شده است، تاکید کرد: به عنوان نمونه مشترکی که گاز ۴۱ تومانی به ازای هر مترمکعب مصرف می کند به جای عوارض ۱۳ تومان حدود چهار تومان هزینه پرداخت خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به مهر در خصوص برنامه شرکت گاز برای قبوضی که در نحوه محاسبه بار مالی انها اشتباه حاصل شده است، خاطرنشان کرد: مشترکانی که احساس می کنند که در محاسبه قبوض گاز اشتباهاتی به وجود آمده به ادارات گاز ناحیه خود و بخش امور مشترکان گاز مراجعه کنند.