به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو امروز جمعه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ طرح توسعه بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر، پست ۴۰۰ کیلوولت شهید جهان آرا و بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان به بهره‌برداری می‌رسد.

واحدهای بخش بخار نیروگاه سیکل تركيبي آبادان، واحدهای ۵ و ۶ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر و پست ۴۰۰ کیلوولت شهید جهان آرا، فردا با حضور وزير نيرو و شماري از مسئولان استان خوزستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

با بهره‌برداری از بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي آبادان که شامل دو واحد ۱۶۰ مگاواتی به ظرفیت کلی ۳۲۰ مگاوات است، ظرفیت تولید برق این نیروگاه به ۸۱۵ مگاوات می‌رسد و راندمان آن تا حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

ظرفیت بخش گاز این نیروگاه در حدود ۴۹۴ مگاوات است که در ۴ واحد گازی در طول سال های ۸۱ تا ۸۲ به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.

این نیروگاه درکیلومتر ۹ جاده آبادان-ماهشهر قرار دارد و هزینه احداث آن در بخش ارزی ۱۳۸ ميليون يورو و در بخش ریالی ۶۶۶ میلیارد و ۹۶۴ میلیون ريال بوده است. پيمانكار اصلي اين پروژه شركت مپنا بوده و بیشتر تجهيزات اين نيروگاه ساخت داخل است.

دیگر پروژه مورد افتتاح در جریان سفر وزیر نیرو به استان خوزستان، توسعه بخش گاز نيروگاه سيکل ترکيبي خرمشهر به ظرفيت کل ۳۲۴ مگاوات (دو واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی) است.

این طرح در قالب پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی (BOO) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با هدف تأمين بخشي از تقاضاي شبكه سراسري برق كشور با توجه به افزايش مصرف برق و كمك به افزايش پايداري شبكه در كيلومتر ۸ جاده خرمشهر به اهواز احداث شده است.

با احداث بخش بخار این نیروگاه (۳ واحد ۱۶۰ مگاواتی)، ظرفیت کل نیروگاه به ۱۴۵۲ مگاوات و راندمان آن از ۳۳.۸ درصد به ۴۹.۹ درصد خواهد رسید. ۱۳۰ ميليون يورو برای توسعه بخش گاز (واحدهای ۵ و ۶) این نیروگاه هزینه شده است.

پروژه پست فشار قوی ۴۰۰ کیلوولت شهید جهان‌آرا (خرمشهر) به ظرفیت دو دستگاه ترانس قدرت ۲۰۰ مگاولت آمپر و دو دستگاه فیدر خط ۴۰۰ کیلوولت نیز هم‌زمان با افتتاح نیروگاه خرمشهر به بهره‌برداری خواهد رسید.

این پست با هدف تقويت و حفظ پايداری شبکه جنوب استان خوزستان از جمله شهرهای آبادان و خرمشهر و افزايش ظرفيت نصب شده برای تامين برق مورد نياز استان خوزستان با هزینه‌ای بالغ بر ۲۹۰ میلیارد ريال احداث شده است.