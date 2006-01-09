شهردار تهران شهادت جمعي از فرماندهان سپاه را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در پيام فرمانده سابق نيروي انتظامي و نيروي هوايي سپاه آمده است: سانحه ناگوار هوايي و شهادت سردار سرتيپ احمد كاظمي، فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جمعي از فرماندهان و غيور مردان سپاه اسلام موجب تاسف و تاثر فراوان گشت.

خاطره رشادت ها و فداكاري هاي اين همرزمان ديروز و شهيدان امروز در اذهان هر ايراني غيرتمندي نقش بسته است.

بدون شك ايران اسلامي، عزت، افتخار و سربلندي خود را وامدار مجاهدت ها و تلاش هايي است كه اين سلحشوران در عرصه هاي مختلف انقلاب از خود نشان داده اند.

اينجانب به سهم خود شهادت اين سپاهيان فداكار را به حضرت وليعصر (عج)، فرمانده معظم كل قوا، غير مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بازماندگان شهداي اين سانحه غمبار و ملت شريف ايران تسليت و تعزيت عرض مي نمايم.