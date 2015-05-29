به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظريف وزیر امور خارجه در ادامه سفر رسمی خود به یونان با زوي كنستانتو پولو، رئيس مجلس نمايندگان این کشور دیدار کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به اینکه تقويت روابط پارلمانى و همكاري‌هاى اقتصادى دو کشور مورد توجه و اهتمام جمهوری اسلامی ایران است، از دعوت دكتر لاريجانى رئیس مجلس شورای اسلامی از وى براى سفر به تهران خبر داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاكيد بر تداوم مشاورت‌هاى سياسى بین طرفین، تشكيل گروه دوستى پارلمانى بين دو كشور را، كه بر تقويت مناسبات در ساير زمينه ها موثر خواهد بود، ضروری خواند.

ظریف با اشاره به استقبال مسئولين ذيربط دو كشور از برقرارى خط مستقيم پروازى بين تهران و آتن گفت: ايجاد تسهيلات كنسولى و رواديد امر مهمى در توسعه همكاري‌ها در حوزه صنعت گردشگرى و افزايش رفت و آمد ميان اتباع دو كشور است.

رئیس مجلس نمایدگان یونان نیز در این دیدار تاکید کرد: با توجه به تمدن ديرينه دو كشور، زمينه هاى مشترك فراوانى را براى گسترش روابط ميان دو ملت مي توان يافت.

كنستانتو پولو با تبريك به علی لاريجانى براى انتخاب مجدد به عنوان رئيس مجلس شوراى اسلامى، از دعوت به عمل آمده براى سفر به تهران استقبال کرد و افزود: ديپلماسى پارلمانى بين دو كشور را بايد تقويت كرد تا پشتوانه موثرى براى تقويت روابط در ساير زمينه ها باشد.

رئیس مجلس نمایندگان یونان تاکید کرد: افزايش همكاريهاى فرهنگى فيمابين دو كشور مورد توجه و حمايت مجلس يونان است.