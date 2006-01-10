دوست داشتم مقابل بايرن مونيخ بازي كنم

به گزارش خبرنگار"مهر"، كريم باقري كاپيتان با تجربه تيم فوتبال پرسپوليس دوشنبه شب درمحل باشگاه پيروزي حضوريافت وضمن ديداربا محمد حسن ا نصاري فرد از تلاش مديرعامل باشگاه پرسپوليس، براي تقدير از وي و همچنين احمد رضا عابرزاده، علي دايي و علي كريمي تمجيد كرد.

دراين ديدارمديرعامل پرسپوليس خطاب به كريم باقري گفت : همانطوريكه بارها تاكيد كرده ام بايد شأن وجايگاه بازيكناني چون شما حفظ شود، زيرا براي باشگاه و همچنين تيم ملي ، زحمات زيادي را متحمل شده ايد .

انصاري فرد افزود : قصد داريم از بازيكنان سابق و همچنين پيشكسوتان در آئين هاي بعدي تقدير كنيم و اين حركت را با جديت دنبال خواهيم كرد .

دراين ديدارباقري ضمن ابراز تاسف از مصدوميت تازه اش گفت : بسيارمايل بودم كه دربازي فردا مقابل پاس وهمچنين بايرن مونيخ به ميدان بروم اما اين مطدوميت بد موقع مانع ازاين كار شد .

وي ابراز اميد واري كرد ، تقدير از زحمتكشان پرسپوليس و دعوت ازتيم هاي صاحب نام اروپا تداوم داشته باشد .

شايان ذكراست باقري سابقه بازي در تيم آرمينيا بيله فلد آلمان را دارد كه بعنوان بازيكن ثابت دوبارمقابل بايرين مونيخ به ميدان رفته است. در اين دوبازي ، تيم وي ابتدا درزمين آرمينيا به تساوي صفر به صفر مقابل اين حريف نامدار دست يافت و سپس در ورزشگاه المپيك مونيخ ، 2 به 1 تن به شكست داد.